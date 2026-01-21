向榮外泌體進軍菲律賓
向榮生技（6794）昨（21）日宣布，接獲菲律賓當地合作夥伴通知，公司的外泌體產品已取得菲律賓食品藥物管理局的化粧品通知（Notification of Cosmetic Product）核准，將於菲律賓市場正式銷售。
向榮表示，這是該公司外泌體產品繼日本市場後，進軍東南亞的重要布局。
向榮生技表示，菲律賓人口逾1億，是東南亞重要的醫美及化粧品消費市場，近年持續蓬勃成長。此次核准顯示向榮外泌體產品已符合東協化粧品指令標準（ASEAN Cosmetic Directive），該標準由東協十國共同制定，為後續拓展其他東南亞市場奠定基礎。公司將透過當地合作夥伴進行市場布局，並向其他東協國家推進。
