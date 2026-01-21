台玻去年11月每股賺0.08元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

台玻（1802）、中釉近日大漲，昨（21）日分別公告最新一月自結數，台玻2025年11月單月稅後純益2.34億元，年增251%，每股純益0.08元。中釉2025年12月單月稅後純益600萬元，年減62.5%，每股純益0.04元。

AI浪潮發展下，高階玻纖布鬧材料荒，市場表示，高階玻纖布缺貨問題將延伸到2027年下半年，相關報價恐續揚，台玻、中釉等迎來豐沛的需求動能。

台玻以生產成品低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布為主，而中釉則是開發更上游的低介電玻璃材料，及電子級玻璃材料產品，希望將產品應用延伸至電子、半導體產業。

台玻表示，目前電子級玻纖布供不應求，預計投入22.5億元將高階玻纖布產線從四條增至12條，2026年產能將翻倍，且Low CTE已通過認證，加上富喬、德宏產能持續追趕，接下來在玻纖布群雄競逐下，誰能掌握技術並提供產能，就能大啖這波材料荒紅利。

中釉也投入固態電池用之固態電解質隔離膜材料產品開發，目前已有產品配合客戶進度、送樣測試中。

