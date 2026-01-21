巨大開發產品碳足跡平台

巨大集團（9921）計畫以數據驅動與產業協作的雙軌模式，帶動價值鏈夥伴共同推動低碳轉型，進一步落實自行車環保節能的產業特性，昨（21）日宣布永續經營領域的最新進展，在低碳轉型的道路上取得重大里程碑。

巨大集團台灣廠自主開發之「產品碳足跡計算平台」已正式完成，並順利通過第三方認證機構SGS的AUP（Agreed-Upon Procedures）執行商定程序查證。此平台依循ISO 14067、ISO 14040與ISO 14044等國際標準開發，展現巨大集團在數據治理上的透明度與可信度。

巨大集團自2020年起即超前部署，針對旗下六款具代表性的車款進行產品碳足跡（PCF）盤查，透過「生命週期分析（LCA）」方法，深入檢視包含：1.原物料採購、2.生產製造、3.運送和經銷、4.產品使用、5.廢棄處理等五大關鍵階段。

巨大集團透過建置數位化平台，將複雜的數據轉化為可管理的企業決策工具。

