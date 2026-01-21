台南企業拿到軍品大單

成衣廠台南企業（1473）昨（21）日表示，去年10月中旬取得國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）後已迅速展開系統與備貨準備，目前App與網站均已自1月1日上線，陸續接獲訂單。

據了解，由於軍品多需長達半年備貨，該公司預期第1季對營收貢獻有限、主要效益將自第2季開始逐步反映。

台南與關係企業斐樂（FILA）去年共同投標，順利取得國防部陸軍服裝供售站委商經營案。此次承接期間為期五年，至2030年底，總金額達 66.7億元，是集團跨足國防供應鏈的關鍵進展，也成為未來營運成長的重要支撐。

台南企業指出，國軍採購制度為「依士官兵使用情境與點數制」選購，而非定期撥補，消耗速度更貼近部隊實際需求。例如戰鬥單位鞋類磨損較快、後勤單位較慢，各自可依點數挑選所需品項。整體品項涵蓋200至300種，包括制式軍服、運動用品、帽子、鞋類及多項配件。市場預期，此標案將成為公司未來五年的穩定營運基礎。

在本業方面，台南企業客戶結構以北美市場為主，美國占比高達85%、加拿大占8%、亞洲占7%。產品以下裝（Bottom）為主要品類，占比64%；其次為上衣17%、外套12%、洋裝7%。若以終端客群區分，女性品項占比高達81%，男性17%、兒童2%，女性時裝仍是公司營運最重要的支柱。