全球供應鏈版圖劇烈變動，螺絲產業出現新契機。根據最新海關統計，2025年台灣螺絲出口美國平均價格每公斤3.367美元，首度超越出口歐洲的3.358美元，螺絲銷美價值奮起，春雨（2012）等大廠將有銷美接單紅利。

上市鋼廠主管表示，長期來台灣螺絲主力市場集中於歐美，因運費與產品定位，銷歐價格多高於銷美，但近二年來情勢反轉。

主因在於歐洲市場在俄烏戰爭後受能源成本與通膨影響，需求快速弱化，螺絲銷歐價格由2023年高點的每公斤3.677美元連續兩年下滑，2025年降至3.358美元。

反觀美國市場轉為強勢，在關稅政策與本土保護主義帶動下，美國市場供應鏈緊湊，台灣對美供應價值不降反升，2025年以每公斤均價3.367美元寫下罕見紀錄。

業界分析指出，儘管全球鋼市受中國低價料衝擊，但美方對特定進口來源的限制，反而讓台灣高品質扣件獲得較佳的議價空間。

法人分析，面對出口價格結構的轉變，春雨早年於美國市場的布局顯現成效，有望進一步受惠。

春雨2025全年累計營收約83億元，雖受景氣波動年減9%，但第3季EPS季增200%的反彈動能，反映出其產品組合優化的成果。

春雨高單價利基產品表現出色，積極開發應用於台北101、高鐵等基建高端扣件，此類產品對美國基礎建設補助政策（IIJA）下的高端鋼材需求具備極高適配度。

尤其透過集團內材料供應優勢，春雨在美國價格走強之際，能更有效控管成本，擴大外銷利差。

法人分析，隨著銷美價格趨於穩健，有助於春雨抵禦來自東南亞或大陸的螺絲扣件價格戰。

春雨指出，對今年前景抱持審慎樂觀。隨著全球高利率環境退場，美國基建專案動能釋放，預計將進一步支撐高品質螺絲的單價，未來將加大採用「綠色料源」與低碳製程，利用低碳產品的高溢價特性，持續鎖定美國市場的高端供應鏈。