三福化漲價 營運向上

三福化（4755）業績將多箭齊發，除化學品漲價將挹注營收，旗下業務受惠半導體、人工智慧（AI）需求推升成長。其中，TMAH顯影液回收業務將於下季導入大客戶，法人認為，對營運將有正面效益。

此外，隨台積電AP8廠產能放大，CoWoS光阻剝離劑及相關封裝用化學品需求也上升；基礎化學品PHBA需求增溫；越南空分廠也正進行產能去瓶頸化並調高氣體售價。

三福化昨（21）日股價漲勢凌厲，收盤價127.5元，漲幅8.97%。

據了解，三福化近日與客戶協商，成功調漲旗下化學品價格，預計貢獻首季營收。此外，TMAH顯影劑回收業務，IC客戶認證順利，本季將向一家晶圓代工大客戶放量。

三福化日前在法說會中指出，旗下精密化學品、新興化學品、基礎化學品三大業務今年均看成長。台積電AP8廠產能推助下，預計今年旗下應用於CoWoS封裝的剝離劑（Stripper）等產品營收將成長。法人也指出，第1季起預估將有二至四項新產品逐步貢獻營收。

新興化學品部分，半導體級TMAH第1季通過客戶驗證、開始貢獻營收。此外綠色TMAH Thinner也陸續獲客戶點頭，今年該產品營收有望增加5%-15%。

至於基礎化學品，在AI蓬勃發展下，今年對羥基苯甲酸（pHBA）需求更旺，三福化對首季業績表達樂觀。三福化的pHBA以外銷為主，客戶群為LCP（液晶高分子）製造商，AI發展下，工業伺服器和數據中心等設備中的電子零件，要求高耐溫和輕薄化，需要大量使用LCP這類高功能塑膠，進而使pHBA需求增加。

產能規畫方面，在越南整體工業需求帶動下，主要以生產氣體為主的越南空分廠，產能也將在今年提高，加碼貢獻營收。法人表示，越南廠去瓶頸工程進行中，且由於越南當地氣體廠有限，已逐步調高氣體售價，今年有望延續需求熱度、轉虧為盈。