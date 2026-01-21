CoWoS 放量、漲價題材多箭齊發！三福化盤中大漲逾9%

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三福化（4755）21日盤中翻紅，且一路大漲至128元，漲幅一度超過9%，成交量也超過1,600張。據了解，近日傳出該公司旗下化學品近日已成功調漲售價，加上先進封裝需求擴充，應用於CoWoS的精密化學品今年可望持續成長。其他如TMAH回收、基礎化學品等領域，也受惠AI、半導體需求強勁，今日股價稱霸化工族群。

三福化業績多箭齊發，除CoWoS封裝用剝離劑（Stripper）等精密化學品將在今年近一步放量，更傳出旗下化學品經與客戶協商，已成功調漲價格，預計貢獻首季營收。此外該公司旗下顯影劑（TMAH）回收業務，IC客戶認證順利，相關業務成長穩定；基礎化學品也受惠人工智慧（AI）蓬勃發展，拉升下游客戶需求，今年台灣廠產能陸續放量。

新興化學品部分，主要應用於半導體及面板製程相關之顯影液（TMAH）回收再利用及相關工程。目前IC客戶認證過程順利，明年第1季預計對一家客戶放量。綠色TMAH Thinner也陸續獲客戶點頭，明年該產品營收有望增加5%-15%。

至於基礎化學品，在AI蓬勃發展下，明年對羥基苯甲酸（pHBA）需求更旺。蘇天寶表示，三福化的pHBA以外銷為主，客戶群為LCP（液晶高分子）製造商，AI發展下，工業伺服器和數據中心等設備中的電子零件，要求高耐溫和輕薄化，需要大量使用LCP這類高功能塑膠，進而使pHBA需求增加。

此外，在越南整體工業需求帶動下，主要以生產氣體為主的越南空分廠，產能也將在今年提高，加碼貢獻營收。法人表示，越南廠去瓶頸工程完成，由於越南當地氣體廠有限，已逐步調高氣體售價，今年有望延續需求熱度、轉虧為盈。

