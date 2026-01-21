金萬林攻生殖檢測商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

金萬林-創（6645）昨（20）日宣布，集團旗下美國實驗室Gene on Link LLC.正式與美國加州生殖中心Incinta Reproductive Fertility Center （RFC）簽署合作協議，攜手推動PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢） 及精準生殖基因檢測服務，台美生殖檢測合作，將為全球家庭帶來更安全、更具希望的孕育旅程。

金萬林表示，這次的跨國合作，是基於加州完善的生殖法制、與Gene on Link所具備的CAP與CLIA雙國際認證。金萬林創辦人陳惠娥表示，此次跨國合作代表的不僅是技術整合，更是生育自主權與家庭價值的國際接軌。金萬林說明，2026年1月1日上路的加州參議院法案SB-729，要求大型保險須涵蓋不孕症診斷與治療，包括試管嬰兒，讓更多家庭能以合理醫療成本圓夢。

家庭 基因檢測 美國

延伸閱讀

地磁風暴影響 美國中部有機會看到極光

必勝客同店銷售額連8季下滑 母公司擬出售...外送和瘦瘦針害的？

國際太空站首因健康危機緊急撤離 太空船將濺落加州外海

友善環境 創造卓越／碳定價落地 為碳交易奠基

相關新聞

金萬林攻生殖檢測商機

金萬林-創（6645）昨（20）日宣布，集團旗下美國實驗室Gene on Link LLC.正式與美國加州生殖中心Inc...

關稅五大利多加上景氣復甦 法人喊買巨大、美利達

台美關稅達成15%稅率共識後，法人解析，對於傳產族群而言，具有五大利多催化劑發酵，包括：最壞時機已過、抹平日韓關稅差距、...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。