金萬林攻生殖檢測商機
金萬林-創（6645）昨（20）日宣布，集團旗下美國實驗室Gene on Link LLC.正式與美國加州生殖中心Incinta Reproductive Fertility Center （RFC）簽署合作協議，攜手推動PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢） 及精準生殖基因檢測服務，台美生殖檢測合作，將為全球家庭帶來更安全、更具希望的孕育旅程。
金萬林表示，這次的跨國合作，是基於加州完善的生殖法制、與Gene on Link所具備的CAP與CLIA雙國際認證。金萬林創辦人陳惠娥表示，此次跨國合作代表的不僅是技術整合，更是生育自主權與家庭價值的國際接軌。金萬林說明，2026年1月1日上路的加州參議院法案SB-729，要求大型保險須涵蓋不孕症診斷與治療，包括試管嬰兒，讓更多家庭能以合理醫療成本圓夢。
