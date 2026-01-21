雲品宜蘭拓點 走療癒風

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雲品飯店宜蘭拓新據點。雲品（2748）昨（20）日宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，成為雲品Collection在宜花東市場的最新布局。

雲品表示，此案將保留「了了」原有的獨特禪學意境與建築風格，並導入隱世療癒與超越一泊三食的產品定位與理念，預計於今年5月重新開幕。

目前於雲品Collection已有二處營運據點，分別有新北烏來「蘇卡利 漫活」與台東「寶桑町屋」，「了了礁溪」為第三個據點。

除此之外，規劃與興建中的共有三處，分別有南投埔里「興悅溫泉」、嘉義太保「光禹野奢」及台中味丹富貴天心特區三大Villa Resort，預計於2027至2028年間陸續營運。

隨著「了了」加入，雲品持續強化療癒酒店、高端度假市場布局，並以委託經營模式提供差異化的旅宿服務產品給國內外的旅客。

雲品國際總經理丁原偉表示，「了了礁溪」以「如如不動，了了分明」的品牌精神，在市場上創造出極高的辨識度。

丁原偉表示，未來雲品Collection將尊重其原創設計與禪學底蘊，同時注入雲品細緻的服務流程、餐飲規劃與營運管理，以吸引重視精神療癒與生活美學的高端客群，讓旅客能真正體驗到「隱世療癒酒店」的靜謐奢旅。

在營運策略上，雲品規劃超越「一泊三食」的全包式住宿體驗，將首創「一泊 二盞 三膳」為產品核心理念，透過料理、飲品、療癒活動與深度體驗拉長旅客停留時間、提升住宿的感官體驗，進一步提升住房率與平均房價。

將透過設計力、服務力的雙軌整合，目標將「了了」的品牌價值推向新高度，並強化雲品國際在療癒式度假市場的競爭力。

雲品 療癒 市場

延伸閱讀

張勝德爭取宜蘭縣長提名 拋重陽敬老金降至65歲發

曾敬驊被封宜蘭之光！金馬獎座放神明桌　過年打麻將：絕不放水

全台急凍最冷時間點曝 賈新興：探6度低溫 阿里山有降雪機率

強烈冷氣團籠罩濕冷到周五 這2天最凍 高山有局部降雪機會

相關新聞

金萬林攻生殖檢測商機

金萬林-創（6645）昨（20）日宣布，集團旗下美國實驗室Gene on Link LLC.正式與美國加州生殖中心Inc...

星宇開闢台中、熊本航線

星宇航空昨（20）日宣布首架A350-1000首航班確定為2月10日JX802台北-東京並同步開賣，未來也開始規劃美國鳳...

雲品宜蘭拓點 走療癒風

雲品飯店宜蘭拓新據點。雲品（2748）昨（20）日宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，成為雲品Coll...

中鋼開漲盤 樂觀行情

亞洲熱軋價格緩步墊高、區域鋼市氛圍回溫，中鋼（2002）昨（20）日調漲2月次級品（Leeway）鋼材價格，熱軋、冷軋產...

營建五虎迎入帳高峰

營建五虎包括華固（2548）、愛山林、遠雄、興富發、達麗等不受房市景氣影響，今年喜迎入帳高峰。市場預期，在穩定交屋下，營...

東台搶PCB鑽孔機商機

東台精機（4526）昨（20）日表示，東台將全力搶攻PCB鑽孔機市場，大陸吳江廠預計3月試量產，6月正式出貨，初步規劃下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。