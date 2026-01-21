雲品宜蘭拓點 走療癒風

雲品飯店宜蘭拓新據點。雲品（2748）昨（20）日宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，成為雲品Collection在宜花東市場的最新布局。

雲品表示，此案將保留「了了」原有的獨特禪學意境與建築風格，並導入隱世療癒與超越一泊三食的產品定位與理念，預計於今年5月重新開幕。

目前於雲品Collection已有二處營運據點，分別有新北烏來「蘇卡利 漫活」與台東「寶桑町屋」，「了了礁溪」為第三個據點。

除此之外，規劃與興建中的共有三處，分別有南投埔里「興悅溫泉」、嘉義太保「光禹野奢」及台中味丹富貴天心特區三大Villa Resort，預計於2027至2028年間陸續營運。

隨著「了了」加入，雲品持續強化療癒酒店、高端度假市場布局，並以委託經營模式提供差異化的旅宿服務產品給國內外的旅客。

雲品國際總經理丁原偉表示，「了了礁溪」以「如如不動，了了分明」的品牌精神，在市場上創造出極高的辨識度。

丁原偉表示，未來雲品Collection將尊重其原創設計與禪學底蘊，同時注入雲品細緻的服務流程、餐飲規劃與營運管理，以吸引重視精神療癒與生活美學的高端客群，讓旅客能真正體驗到「隱世療癒酒店」的靜謐奢旅。

在營運策略上，雲品規劃超越「一泊三食」的全包式住宿體驗，將首創「一泊 二盞 三膳」為產品核心理念，透過料理、飲品、療癒活動與深度體驗拉長旅客停留時間、提升住宿的感官體驗，進一步提升住房率與平均房價。

將透過設計力、服務力的雙軌整合，目標將「了了」的品牌價值推向新高度，並強化雲品國際在療癒式度假市場的競爭力。