星宇開闢台中、熊本航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）昨（20）日宣布首架A350-1000首航班確定為2月10日JX802台北-東京並同步開賣，未來也開始規劃美國鳳凰城將以A350-1000營運；將於2026年3月31日開航「台中-熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。

星宇航空積極開闢新航線，日前才剛開航台北-鳳凰城航線初期每周三班飛航，並計劃於3月增班為每周四班。

星宇航空目前北美航點擴及北美五大航點：洛杉磯、加州安大略、舊金山、西雅圖及鳳凰城，亞洲部分包含越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等地，共多達30個城市、35條航線。

此外，星宇航空首架A350-1000已於今年初交機抵台，全台首架A350-1000共有四席頭等艙、40席商務艙、36席豪經艙、270席經濟艙的配置，邀請旅客搶先享受全台第一架A350-1000的舒適體驗，首航班確定為2月10日JX802台北-東京；新機型未來除規劃投入鳳凰城航線外，也將陸續投入北美及歐洲航線，今年也進入交機高峰期，預計於年底前加入共14架新機，總機隊數將達43架，大幅強化運能。

星宇航空昨天也宣布，將於2026年3月31日開航「台中-熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。此條航線將以Ａ321neo機型執飛，每周三班，帶領中部旅客前往熱情的「火之國」，也提供旅客直達九州的便利旅程。

星宇航空執行長翟健華表示，熊本地處九州交通樞紐，擁有豐富的自然與文化資源，無論前往歷史悠久的熊本城、壯麗的阿蘇山與溫泉、或是延伸規劃前往兼具療癒與人文風情的湯布院與金鱗湖，皆十分便利，適合作為探索九州的起點。

另外熊本也是日本半導體產業重鎮，與台中科學園區有穩定的商務往來。開通中台灣獨家直飛熊本航線，將大幅縮短中部旅客前往九州的交通時間。

航線 星宇航空 台北

