東台搶PCB鑽孔機商機

東台精機（4526）昨（20）日表示，東台將全力搶攻PCB鑽孔機市場，大陸吳江廠預計3月試量產，6月正式出貨，初步規劃下半年的「月產能」為30台，預期未來一年可貢獻5億至6億元營收；東台看好PCB、航太、軌道等成長，今年營收拚雙位數成長。

東台受到遞延訂單回補帶動，去年12月合併營收重回5億元大關達5.64億元、月增118.6%，反映出下游客戶需求回溫；累計2025年合併營收53.59億元，年減6.6%，主要因為美國關稅衝擊，工具機產業仍面臨市場調整。

東台近幾年成長動能主要來自PCB與半導體設備市場需求，2025年PCB設備銷售金額達7億餘元，較2024年的4億元大幅增長。展望今年，隨著中國大陸全力發展半導體產業，PCB市場需求持續升溫，加上吳江廠投產，PCB營收有機會倍增。

展望2026年工具機產業，東台看好台美關稅拍板，帶動工具機市場景氣回溫、PCB與半導體持續成長，加上旗下的亞太菁英及轉投資的榮田，在航太、軌道事業等訂單成長，全年營運審慎樂觀，營收及獲利可望有兩位數成長。

東台發言人嚴璐指出，2025年工具機產業景氣下滑，但東台積極調整體質，佈局半導體封裝和PCB電子設備，並串聯工具機、積層製造和電子設備三大生態系。

嚴璐表示，東台工具機事業主要聚焦高銷售潛力機種和系統整合商機，在歐洲市場，東台、亞太菁英、榮田精機等集團關係企業產品線，積極切入法國和奧地利市場銷售，子公司將成為集團歐洲技術服務中心。

至於美國市場，東台與永進機械策略合作，結盟YCM Alliance，透過其通路，負責在美國銷售車床，各自分工，今年1月已開始接到美國客戶訂單，後續不排除再切入臥式加工機等產品。

嚴璐指出，東台持續鞏固汽機車應用，並佈局航太、國防、半導體、醫療及能源等高階應用，在無人機和人形機器人等新興領域，東台也持續與潛在客戶洽商中。