東台搶PCB鑽孔機商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

東台精機（4526）昨（20）日表示，東台將全力搶攻PCB鑽孔機市場，大陸吳江廠預計3月試量產，6月正式出貨，初步規劃下半年的「月產能」為30台，預期未來一年可貢獻5億至6億元營收；東台看好PCB、航太、軌道等成長，今年營收拚雙位數成長。

東台受到遞延訂單回補帶動，去年12月合併營收重回5億元大關達5.64億元、月增118.6%，反映出下游客戶需求回溫；累計2025年合併營收53.59億元，年減6.6%，主要因為美國關稅衝擊，工具機產業仍面臨市場調整。

東台近幾年成長動能主要來自PCB與半導體設備市場需求，2025年PCB設備銷售金額達7億餘元，較2024年的4億元大幅增長。展望今年，隨著中國大陸全力發展半導體產業，PCB市場需求持續升溫，加上吳江廠投產，PCB營收有機會倍增。

展望2026年工具機產業，東台看好台美關稅拍板，帶動工具機市場景氣回溫、PCB與半導體持續成長，加上旗下的亞太菁英及轉投資的榮田，在航太、軌道事業等訂單成長，全年營運審慎樂觀，營收及獲利可望有兩位數成長。

東台發言人嚴璐指出，2025年工具機產業景氣下滑，但東台積極調整體質，佈局半導體封裝和PCB電子設備，並串聯工具機、積層製造和電子設備三大生態系。

嚴璐表示，東台工具機事業主要聚焦高銷售潛力機種和系統整合商機，在歐洲市場，東台、亞太菁英、榮田精機等集團關係企業產品線，積極切入法國和奧地利市場銷售，子公司將成為集團歐洲技術服務中心。

至於美國市場，東台與永進機械策略合作，結盟YCM Alliance，透過其通路，負責在美國銷售車床，各自分工，今年1月已開始接到美國客戶訂單，後續不排除再切入臥式加工機等產品。

嚴璐指出，東台持續鞏固汽機車應用，並佈局航太、國防、半導體、醫療及能源等高階應用，在無人機和人形機器人等新興領域，東台也持續與潛在客戶洽商中。

市場 PCB 工具機

延伸閱讀

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

德智庫報告：川普關稅影響會慢慢浮現 最終由美國人民承擔

台玻攻入玻纖布 這檔玻陶股也開發材料、股價拉出第三根漲停

欣興成交值超車台積電 PCB 女王：產業趨勢仍強勁

相關新聞

金萬林攻生殖檢測商機

金萬林-創（6645）昨（20）日宣布，集團旗下美國實驗室Gene on Link LLC.正式與美國加州生殖中心Inc...

星宇開闢台中、熊本航線

星宇航空昨（20）日宣布首架A350-1000首航班確定為2月10日JX802台北-東京並同步開賣，未來也開始規劃美國鳳...

雲品宜蘭拓點 走療癒風

雲品飯店宜蘭拓新據點。雲品（2748）昨（20）日宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，成為雲品Coll...

中鋼開漲盤 樂觀行情

亞洲熱軋價格緩步墊高、區域鋼市氛圍回溫，中鋼（2002）昨（20）日調漲2月次級品（Leeway）鋼材價格，熱軋、冷軋產...

營建五虎迎入帳高峰

營建五虎包括華固（2548）、愛山林、遠雄、興富發、達麗等不受房市景氣影響，今年喜迎入帳高峰。市場預期，在穩定交屋下，營...

東台搶PCB鑽孔機商機

東台精機（4526）昨（20）日表示，東台將全力搶攻PCB鑽孔機市場，大陸吳江廠預計3月試量產，6月正式出貨，初步規劃下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。