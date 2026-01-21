營建五虎包括華固（2548）、愛山林、遠雄、興富發、達麗等不受房市景氣影響，今年喜迎入帳高峰。市場預期，在穩定交屋下，營建族群未來股利政策、相關現金殖利率可望有不錯表現。

華固今年完工個案三案，合計完工量184億元，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，且華固目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。此外，2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

值得一提的是，華固今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。法人認為，過去房市大多頭時，營建業普遍銷售順暢，今年起進入完工交屋潮，穩定挹注下，未來殖利率可期。

愛山林轉型成為建商，今年起自建案交屋量能將逐漸放大，預期今年交屋金額達240億元，未來五年每年均有百億元交屋量，2027年交屋量267億元，2028年205億元，2029年152億元，2030年378億元，2031年以後更達3,054億元以上。

遠雄今年第1季將持續認列去年第4季啟動交屋的總銷181億元大案「台中幸福城」，今年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元。

興富發由於部分案量因缺工遞延，今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元，2032年274.32億元，

達麗近年積極布局捷運聯開、公辦都更案等，目標躋身全台十大建商，今年有三案完工，完工量共164億元，包括總銷52億元「達麗未來式」，預計第1季取得使照，總銷46億元「達麗冶翠」預計第3季取得使照、總銷66億元「達麗河蘊」預計第4季取得使照。2027年完工量達180億元。