中鋼開漲盤 樂觀行情

亞洲熱軋價格緩步墊高、區域鋼市氛圍回溫，中鋼（2002）昨（20）日調漲2月次級品（Leeway）鋼材價格，熱軋、冷軋產品每公噸調漲500元，鋼板維持平盤，反映中鋼對成本與行情的樂觀評估，並釋放出鋼鐵流通價格逐步轉強的重要訊號。

上市鋼廠主管表示，中鋼2月盤價開出後，亞洲熱軋行情隨即出現試探性上揚。南韓鋼廠一度將熱軋外銷報價拉高至CFR每公噸520美元至530美元，雖然高報價短期內遭到買方修正，回落至CFR 510至515美元區間，但市場普遍認為，買氣並非消失，而是下游建倉動能尚未全面啟動，進到階段性盤整。

台灣內銷流通面方面，熱軋現貨喊價拉升至每公噸1.7萬元至1.73萬元，價格推升速度有限，主要是賣盤仍多於買盤，庫存去化需時間，當前量先動，後續只要去化順利，價格具備再上修空間。

國際市場方面，大陸熱軋主流出口報價為FOB每公噸470至475美元，實際成交價約FOB460美元。近期華北鋼廠以FOB460美元成交5萬公噸熱軋至土耳其，華東鋼廠當地需求相對較強，出現FOB470美元合理價位。

值得關注的是，大陸鋼材出口許可證制度上路後，物流與交期不確定性一度影響市場情緒，使部分買家暫緩下單，但業界普遍認為，待流程順暢後，買盤將逐步接受漲後新價，因大陸熱軋在全球市場仍具價格競爭力。

上市鋼廠主管說，突發的環保限產因素，為大陸鋼價提供潛在支撐。近期華北多省出現嚴重污染事件，部分鋼廠啟動限產措施，實際影響產量仍待觀察，但已對市場心理面形成支撐效果。

隨著市況回溫，昨天大陸調升Leeway熱軋、冷軋盤價，由於次級品價格上調往往是流通行情轉折的重要前兆，一方面反映鋼廠對成本壓力的態度，另一方面也有助於墊高市場價格底部，減少低價成交對行情的干擾。

整體來看，儘管短期鋼市仍需時間消化庫存、累積下游建倉動能，但隨著亞洲熱軋價格止跌回穩、區域報價同步上移，加上中鋼2月以及次級品盤價同步上漲，鋼鐵流通市場的價格重心正逐步上移，後續鋼價表現，市場已轉為審慎偏多看待。