關稅五大利多加上景氣復甦 法人喊買巨大、美利達

台美關稅達成15%稅率共識後，法人解析，對於傳產族群而言，具有五大利多催化劑發酵，包括：最壞時機已過、抹平日韓關稅差距、訂單回流、獲利改善、估值修復等。激勵近來傳產族群群起強揚，表現相當亮眼。

法人認為，傳統產業是此次協議的最大受惠者。除機械、塑橡膠、化學、重電與電纜等產業將會得益外，凡產地在台灣且以外銷美國為主的族群，如工具機、重電、汽車零組件、自行車等，將因關稅競爭力提升而受惠。

其中就自行車產業而言，先前因關稅不確定性而導致客戶下單保守的現象將逐漸消失，隨政策落地，法人預期可望帶動訂單能見度逐漸提升，因此對於產業的影響狀況可說是「中性偏正向」。

回歸基本面觀察，法人表示，歷經二年多庫存去化後，自行車庫存現已接近健康水準，預期平均售價回升及有利的匯率環境，將支撐自行車業者2026年獲利復甦。隨產業景氣正迎來重要的轉折點，現在是重新布局的良機。

如歐洲是巨大（9921）與美利達（9914）的最大市場，營收比重分別超過 30%和40%，隨當地需求正逐步回升，加上價格環境改善，配合新車款的推出，法人預期二家公司的獲利表現將踏上穩健復甦之路，因此均建議「增加持股」。