千金股增添兩新兵 華城、致茂入列

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

華城（1519）及致茂（2360）20日股價攻上1,000元，入列千金股之列。

華南投顧表示，華城2026年受惠新產能增加和外銷比重提高，帶動獲利成長隨AI資料中心(AIDC)建置需求擴大，公司變壓器累計接單金額已逾120億元，將於2025-2028年出貨。隨訂單進入量產與交付，2026年AIDC營收占比可望10%以上。

華城主要成長動能來自國際市場，已成功交付 525/13.8 kV、130MVA GSU 變壓器至美國亞利桑那州，確保其在50°C極端高溫下長期穩定運行。美國「星際之門」（Stargate）計畫首期，華城是變壓器指定供應商，預計後續計畫也可接獲訂單。華城近兩年持續擴產，觀音3B廠將負責33kV到161kV的中壓等級變壓器製造，預計2026年第1季正式投產；台中廠預計2026年初動工興建，2027年第2季開始投產，擴建完成後，台中廠整體產能將倍增。

元大投顧研究報告指出，展望致茂後續，預估今年第1季營收將季持平，但仍具有上修空間，主因SLT、Metrology與Power testing業務持續挹注。致茂在GPU SLT領先地位不變， 且Metrology與ASIC SLT等新專案將於今年逐步發酵，加上Power Testing業務在伺服器電源規格與架構升級下已進入成長期。

華城 致茂 AI

