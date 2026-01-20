國防部將採購一千多艘無人艇 龍德造船吃紅漲停亮燈

國防部19日發布軍購特別預算內容，籌購品項共7類，包括火炮、飛彈、無人載具及反制系統、防空、反彈道及反裝甲飛彈等。其中無人載具及反制系統部分，將購買無人機約20萬架、無人艇1,000餘艘，帶動軍工族群走強，其中龍德造船（6753）盤中攻上漲停板147元，台船（2208）大漲逾5%；長榮航太（2645）、漢翔（2634）漲幅逾3%。

國防部公布1.25兆軍購七大項目，一是精準火砲，二是遠程精準打擊飛彈，三是無人載具及其反制系統，反甲型無人機飛彈系（ALTIUS-700M共1554架、ALTIUS-600ISR共478架）；濱海監偵型、濱海攻擊型，沉浸、投彈、自殺等各類無人機總數20餘萬架、無人艇1,000餘艘。另外還有各類無人機反制系統。

四是防空、反彈道及反裝甲飛彈，五是AI輔助與C5ISR系統，包括「人工智慧決策支援系統」，以及「戰術網路及部隊快速情資分享應用套件」。六是強化作戰持續量能相關裝備，七為台美共同研發及採購合作之裝備、系統。

受此消息激勵，軍工股普遍轉強，不過以龍德造船、台船漲勢最強，其餘個股普遍上漲2~3%。

龍德造船去年底在法說會上指出，目前在手新造船訂單總合約金額為144億元，新增造船合約，總金額約36.7億元，包括軍用艦艇後續艇六艘、40公尺工作船六艘、高速攔截艇六艘、35噸級巡緝艇二艘。

在「國艦國造」政策下，造船業界預估在未來十年內，不包含潛艦後續造艦，起碼還有一、二千億元的國艦新單將釋出，台船、中信造船和龍德均摩拳擦掌準備爭單，可望為三大造船廠營運大大加分。

目前三大造船廠都鎖定海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計畫」，龍德指出，海委會先前提出為期九年的「海域維權海巡艦艇建造計劃，已獲行政院核定，整體計畫預計122年結束，將建造2,000噸級海巡艦12艘、300噸級14艘、100 噸級14艘，總計40艘，整個「海域維權海巡艦艇建造計劃」總經費達568億元，龍德將參與投標。