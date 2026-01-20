快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

台玻攻入玻纖布 這檔玻陶股也開發材料、股價拉出第三根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

日本半導體材料廠 Resonac16日宣布，因銅箔、玻纖布等原料供需緊繃，導致價格飆漲，將自2026年3月1日起調漲銅箔基板等PCB材料價格，玻纖布族群近期已飆漲一波，20日漲勢出現分歧，股價仍強勢漲停的為台玻（1802）、建榮（5340）和中釉（1809），台玻攻上50.5元；建榮衝破百元大關；中釉漲停至27.5元。

AI發展帶動的缺貨潮由記憶體蔓延至玻纖布，龍頭廠日東紡目前的產能已達極限，完全沒有額外產能可供給，最快要等到2027年下半年新產能投產，才有機會舒緩供給吃緊的問題；因高階玻纖布產能吃緊，Resonac宣布將調漲銅箔基板等PCB材料價格，漲幅達 30% 以上。

上游玻纖布供不應求，帶動台玻、建榮等股價走勢強勁，台玻、建榮已拉出第四根漲停板，中釉則是第三根漲停，都漲勢猛烈。

台玻以生產成品低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布為主，而中釉則是開發更上游的低介電玻璃材料，及電子級玻璃材料產品，希望將產品應用延伸至電子、半導體產業。

中釉也投入固態電池用之固態電解質隔離膜材料產品開發，目前已有產品配合客戶進度、送樣測試中。

中釉今股價再度漲停鎖死至27.5元，再創波段新高，成交量超過萬張。

漲停 半導體 銅箔基板

延伸閱讀

台積電平盤遊走 台股震盪盤中黑翻紅

二哥有外資撐腰+ CPO 題材加持 聯電翻紅觸漲停衝逾4年高

12檔中低價題材股資金簇擁 法人：擇機布局

南亞、宜鼎 四檔動能強

相關新聞

豐興鋼筋價開漲盤

豐興（2015）昨（19）日開盤，鋼筋結束連續八周平盤走勢，每公噸上漲200元；另廢鋼與型鋼平盤，凸顯當前國際小鋼胚半成...

塑化報價回溫 類股振奮

苯乙烯（SM）報價近月來大幅上揚；聚氯乙烯（PVC）、ABS等塑化產品近日行情也有回溫趨勢，市場期待塑化業者新年前迎來轉...

華城去年12月 EPS 2.41元

電力需求急增，重電族群近日股價大漲。華城（1519）昨（19）日公告最新獲利自結數，2025年12月稅後純益7.6億元，...

大研生醫「一拆十」 量能衝

大研生醫*（7780）昨（19）日完成股票面額「一拆十」變更，正式恢復上市買賣，分割後因投資門檻降低吸引更多投資人進場，...

可寧衛跌停打開了! 爆出逾38萬張成交量 股價由黑翻紅

可寧衛*（8422）股價如洗三溫暖，在內政部國土管理署宣布三大對策後，可寧衛股價連續摜入兩根跌停板，19日終於不再跌停，...

1拆10生效就噴發！大研生醫新股首日鎖漲停 兩大關鍵撐腰

受惠於2025年營收與獲利雙雙登頂，大研生醫（7780）在完成股票面額「一拆十」變更後，新股票「大研生醫*」19日正式恢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。