豐興（2015）昨（19）日開盤，鋼筋結束連續八周平盤走勢，每公噸上漲200元；另廢鋼與型鋼平盤，凸顯當前國際小鋼胚半成品行情走揚，原料供給變得吃緊，對鋼筋價格形成支撐。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料漲跌互見，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼上漲至308美元，澳洲鐵礦砂由每公噸109.2美元跌至106.55美元。

上市鋼廠主管指出，鋼筋上漲結束長達八周平盤，漲價動能並非來自國內需求暴增，而是進口原料成本墊高。近期亞洲小鋼胚半成品報價上揚到CFR每公噸465美元至470美元，長期扮演低價供應來源的俄羅斯鋼胚，因生產不順暫停報價，預計春節過後才恢復供應，造成市場鋼胚貨源明顯吃緊。

另一方面，大陸鋼胚對東南亞成交價約為CFR457美元，若以此價格推算，台灣以進口鋼胚製成鋼筋的成本逼近每公噸1.63萬元，但國內鋼筋實際成交價只有1.55萬元至1.58萬元間，直接催化鋼廠調高盤價。

昨天豐興新盤後，鋼筋每公噸回到1.6萬元，廢鋼收購價8,400元，型鋼平盤每公噸2.3萬元，但南部鋼筋仍陷相對低價，每公噸1.56萬元區間。

市場觀察到，豐興盤後鋼筋並未釋出專案價，顯示鋼廠對價格紀律的控管態度轉趨謹慎；由於當前國際廢鋼價高，但國內廢鋼價低，後續國內廢鋼價格仍有補漲空間。

上市鋼廠主管表示，豐興昨天鋼筋提價並非全面性反彈，而是鋼廠在鋼胚、廢鋼等進口原料成本節節攀升下的反應。

後續鋼筋行情能否延續，仍須觀察俄羅斯鋼胚恢復供給時點，以及國際廢鋼價格是否續強，將成為左右農曆年前後鋼筋市場走向的關鍵變數。

另一個重點在於，國內營建工地開工狀況，以及最終用鋼需求是否釋出，隨著國內土方問題逐步化解，工地活力緩步提升，整體有利鋼筋表現。