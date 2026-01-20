華城去年12月 EPS 2.41元

電力需求急增，重電族群近日股價大漲。華城（1519）昨（19）日公告最新獲利自結數，2025年12月稅後純益7.6億元，年增18%，每股稅後純益（EPS）2.41元。

台積電董事長魏哲家近日罕見示警「電力需求」，加上台美關稅降至15％，激勵重電族群昨日大漲，其中華城昨日一度漲至995元，後收963元，減幅0.21%。

華城近年大嗑美國電力商機，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，去年底獲得「星際之門」計畫變壓器訂單，成為第一家獲得星門計劃訂單之台廠。

華城表示，目前正在洽談第二期訂單，此外，AI資料中心應用相關訂單達120億元，相關訂單從2024年底陸續出貨，規劃出貨至2028年。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％。此外，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年首季正式動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

近期台美關稅降至15％，也讓華城在國際上更有競爭力。法人認為，在國際大廠普遍因為電力變壓器供不應求情況下，華城在交期上仍有明顯優勢，尤其AI資料中心建置對交期的要求更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，又進一步提高市場進入門檻，而華城已經打入供應鏈，且有穩定的客戶，關稅降低更可大幅受惠。

展望未來，華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前對電力設備仍是有供不應求的狀況，預期未來五到十年電力設備仍會高度成長。