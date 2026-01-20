大研生醫「一拆十」 量能衝

大研生醫*（7780）昨（19）日完成股票面額「一拆十」變更，正式恢復上市買賣，分割後因投資門檻降低吸引更多投資人進場，開盤股價跳空漲停至20.35元，並衝出逾3.4萬張大量，市場反應熱絡。公司表示，因台灣本業穩健成長與日本市場高速擴張的雙引擎驅動下，今年營運規模持續擴大，國際化策略展現成效，2026年展望看俏。

大研生醫2025年12月合併營收達1.83億元，創同期新高；全年合併營收達18.9億元，年增率38.5%。此外，前三季稅後淨利已達2.13億元，年增達316.7%，EPS來到3.44元，優於2024年同期的1.33元，獲利表現亮眼。

大研生醫日本市場商機暢旺，產量一度供不應求，公司表示，預計今年2月將恢復正常供貨；為持續布局當地市場，大研生醫也預計2027年後在日本掛牌，擴大日本保健品市場版圖及品牌地位。

大研生醫表示，該公司核心產品「高濃度魚油」深獲日本消費者青睞，市場需求遠超預期，多次出現供不應求的情況。公司強調，已啟動產能擴充與供應鏈優化，預計2月即可恢復正常供應節奏。

大研生醫指出，自去年1月正式啟動日本市場營運以來，展現亮眼成績，對於日本市場前景持續樂觀，未來將加大投資力度，以深耕當地市場。

展望未來，大研生醫將持續深化日本與澳洲市場投資布局，推動新品研發與通路效益提升，強化在台灣市場的領導地位。公司同時積極推進「七大戰略引擎」計畫，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長等面向。