塑化報價回溫 類股振奮

苯乙烯（SM）報價近月來大幅上揚；聚氯乙烯（PVC）、ABS等塑化產品近日行情也有回溫趨勢，市場期待塑化業者新年前迎來轉機。不過，業者也認為，中國大陸產能持續開出、舊產能開工率未顯著下降，加上國內進口中國大陸產品關稅偏低，市場距供需平衡還有一段距離，對於產品價格表現及利差空間，業界仍持審慎態度。

塑化產品報價回溫下，塑膠類股近日行情紛紛表態，昨（19）日包含台塑（1301）、南亞、台化，以及台聚集團旗下台聚、亞聚、華夏、台達化四家公司，以及聯成、中石化、國喬等業者，收盤均漲幅均在1%以上，相關類股指數收盤也大漲4.42%，市場期待塑化產業走出谷底。

苯乙烯（SM）近月報價走揚，上行至每噸900美元以上，國內業者表示，主因為中東及其他地區的SM廠進行歲修，產量減少，促使原先向中東廠家進貨的印度、東南亞地區客戶，轉往東北亞及中國大陸拉貨，引發短期區域性供需調整，致報價走升。

此外，以需求面來看，台灣、中國大陸等地正值農曆新年，囤貨需求升溫，也有助推升需求。

國內ABS業者也指出，自12月中以來苯乙烯（SM）報價大幅上漲，帶動ABS價格走揚，目前來到每噸1,200美元。如果漲勢繼續，有望提高利差、進而改善台廠獲利結構。

在需求面，則期待中國大陸政府出台新一波家電、汽車補貼，提升家電外殼等ABS製品買氣。