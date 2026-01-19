快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

電力需求急增 華城12月自結EPS 2.41元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

電力需求急增，重電族群近日股價大漲。華城（1519）19日公告最新一月自結數，2025年12月稅後純益7.6億元，年增18%，每股稅後純益（EPS）2.41元。

台積電（2330）董事長魏哲家罕見示警「電力需求」，加上台美關稅降至15％，激勵重電股，華城今日一度漲至995元，後收963元，減幅0.21%。

華城近年大嗑美國電力商機，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，去年底獲得「星際之門」計畫變壓器訂單，成為第一家獲得星門計劃訂單之台廠。

華城表示，目前正在洽談第二期訂單，此外，AI資料中心應用相關訂單達120億元，相關訂單從2024年底陸續出貨，規劃出貨至2028年。

近期台美關稅降至15％，也讓華城在國際上更有競爭力。法人認為，在國際大廠普遍因為電力變壓器供不應求情況下，華城在交期上仍有明顯優勢，尤其AI資料中心建置對交期的要求更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，又進一步提高市場進入門檻，而華城已經打入供應鏈，且有穩定的客戶，關稅降低更可大幅受惠。

展望未來，華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前對電力設備仍是有供不應求的狀況，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。

華城 關稅

延伸閱讀

明除息見甜甜價！00830配9元被買爆…規模破400億、借券費率飆5％

主動元大AI 新經濟 聚光

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

AI需求是真的 魏哲家喊電力要足

相關新聞

可寧衛跌停打開了! 爆出逾38萬張成交量 股價由黑翻紅

可寧衛*（8422）股價如洗三溫暖，在內政部國土管理署宣布三大對策後，可寧衛股價連續摜入兩根跌停板，19日終於不再跌停，...

1拆10生效就噴發！大研生醫新股首日鎖漲停 兩大關鍵撐腰

受惠於2025年營收與獲利雙雙登頂，大研生醫（7780）在完成股票面額「一拆十」變更後，新股票「大研生醫*」19日正式恢...

復盛應用 獲利成長可期

時序跨入2026年，高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）今年受惠主力客戶訂單推升營運穩定，搭配子公司民盛客戶新產品開始...

PVC價揚 台塑、華夏迎轉機

中國大陸近日取消PVC及光伏產品出口退稅，加上需求逐步開出、全球供需失衡問題逐步趨緩，業界表示，國際聚氯乙烯（PVC）行...

鎳價狂漲 唐榮、華新吃香

重要產鎳國家印尼政策再收緊，國際鎳價近四周來狂漲24%，維持在每公噸1.8萬美元區間，不銹鋼行情升溫，上游的唐榮（203...

聚陽2025年 EPS 14.65元

聚陽（1477）昨（16）日公告自結2025年第4季及全年營運成果，受訂單結構調整與市場環境影響，第4季及全年營收、獲利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。