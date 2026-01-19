可寧衛跌停打開了! 爆出逾38萬張成交量 股價由黑翻紅

可寧衛*（8422）股價如洗三溫暖，在內政部國土管理署宣布三大對策後，可寧衛股價連續摜入兩根跌停板，19日終於不再跌停，但股價一度下殺至38.3元，不過盤中由黑翻紅，漲幅逾5%，成交量破30萬張，爆出巨量，是否是換手量值得觀察。

可寧衛因土方之亂，股價狂漲，最高漲至51.9元，但在國土署14日宣布處理土方的對策後，股價連兩根跌停，今急跌後股價由黑翻紅，並一度衝上44.95元，盤中上漲逾3%。

國土署表示，加速「擴增營建剩餘土石方最終去處與臨時暫置量能」，由於雙北地區土地尋覓不易，將以台北港提供土地供雙北市土方暫置，目前台中市、台南市、高雄市皆已找到合適場址，彰化縣及嘉義縣則持續積極溝通。

儘管國土署放寬台北港收受土方資格範圍，合法土資場、具公益性民間工程（如都更、社宅、重大促參案）及出土量達5萬立方公尺以上的大型民間開發案，經地方政府推薦後，均可進入港區去化，但小型工程則仍依地方既有機制處理。

但非國土署放寬資格的廠商，仍面臨土方去化困境，市場傳出，雖然業主在施工項目中已加入土方清運費用，但承包商仍無法填補成本，配合的土方暫置廠區和清運業者也不願收受土方，因無法估算增加的成本。

可寧衛以38.85元開低，一度拉升至44.95元，盤中漲幅逾5%。