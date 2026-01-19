快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

1拆10生效就噴發！大研生醫新股首日鎖漲停 兩大關鍵撐腰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
大研生醫公司營運規模持續擴大，國際化策略展現成效，2026年展望看俏。業者提供
大研生醫公司營運規模持續擴大，國際化策略展現成效，2026年展望看俏。業者提供

受惠於2025年營收與獲利雙雙登頂，大研生醫（7780）在完成股票面額「一拆十」變更後，新股票「大研生醫*」19日正式恢復上市買賣。憑藉更親民的交易門檻與強勁的基本面支撐，開盤即跳空鎖住20.35元漲停價，並衝出逾3.3萬張大量。

大研生醫*今日正式以每股面額1元的新面貌亮相，這也是公司為了活絡市場交易、降低投資門檻所推動的重要資本策略。市場對於此次分拆反應熱烈，開盤即跳空漲停，雖然盤中一度打開，但在強勁追價買盤支撐下，不到10分鐘便再度強勢鎖死，且漲停價委買單量仍高掛超過5,000張。

大研生醫2025年12月合併營收達1.83億元，創同期新高；全年合併營收則衝上18.9億元，年增率達38.57%。此外，前三季稅後淨利已達2.13億元，年增達316.7%，EPS來到3.44元，大幅優於2024年同期的1.33元，獲利表現亮眼。

國際市場的開拓是大研生醫最大的成長引擎。日本市場在2025年第4季單季營收較第3季大幅成長153.98%。董事長張家銘表示，大研生醫已成功透過日本官網與亞馬遜（Amazon）雙引擎策略打入當地市場，旗艦產品「高濃度魚油」甚至多次供不應求，更榮獲日本亞馬遜「最佳生醫品牌獎」，驗證其品牌力已具備跨國競技實力。為因應日本市場爆發性的訂單，公司已優化供應鏈，預計2月可恢復正常供貨。

展望2026年，大研生醫除了在台灣電商平台與實體通路蟬聯銷售冠軍外，更將啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大數據、AI及大市場併購等策略，並持續深化日本與澳洲的投資布局。在基本面創高與資本市場流動性提升的雙重利多下，大研生醫正從本土保健品牌，持續在海外開疆闢土。

延伸閱讀

出現輕微脂肪肝不可輕忽 醫師提醒「這幾件事」能改善

吃魚補Omega-3，煮錯吃錯反傷身！3種煮法讓好魚變劣油

青花菜抗癌精華不在花蕾，多數人都吃錯！3步驟正確清洗營養不流失

傳統去蘋果核總切掉太多果肉？達人教你毫不浪費又超安全的切法

相關新聞

1拆10生效就噴發！大研生醫新股首日鎖漲停 兩大關鍵撐腰

受惠於2025年營收與獲利雙雙登頂，大研生醫（7780）在完成股票面額「一拆十」變更後，新股票「大研生醫*」19日正式恢...

復盛應用 獲利成長可期

時序跨入2026年，高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）今年受惠主力客戶訂單推升營運穩定，搭配子公司民盛客戶新產品開始...

PVC價揚 台塑、華夏迎轉機

中國大陸近日取消PVC及光伏產品出口退稅，加上需求逐步開出、全球供需失衡問題逐步趨緩，業界表示，國際聚氯乙烯（PVC）行...

鎳價狂漲 唐榮、華新吃香

重要產鎳國家印尼政策再收緊，國際鎳價近四周來狂漲24%，維持在每公噸1.8萬美元區間，不銹鋼行情升溫，上游的唐榮（203...

聚陽2025年 EPS 14.65元

聚陽（1477）昨（16）日公告自結2025年第4季及全年營運成果，受訂單結構調整與市場環境影響，第4季及全年營收、獲利...

基士德去年11月 EPS 0.23元 環宇-0.08元

基士德-KY（6641）昨（16）日依規定公布2025年11月財務資訊。11月營收1.64億元，年增7.5%，歸屬母公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。