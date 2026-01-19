1拆10生效就噴發！大研生醫新股首日鎖漲停 兩大關鍵撐腰

受惠於2025年營收與獲利雙雙登頂，大研生醫（7780）在完成股票面額「一拆十」變更後，新股票「大研生醫*」19日正式恢復上市買賣。憑藉更親民的交易門檻與強勁的基本面支撐，開盤即跳空鎖住20.35元漲停價，並衝出逾3.3萬張大量。

大研生醫*今日正式以每股面額1元的新面貌亮相，這也是公司為了活絡市場交易、降低投資門檻所推動的重要資本策略。市場對於此次分拆反應熱烈，開盤即跳空漲停，雖然盤中一度打開，但在強勁追價買盤支撐下，不到10分鐘便再度強勢鎖死，且漲停價委買單量仍高掛超過5,000張。

大研生醫2025年12月合併營收達1.83億元，創同期新高；全年合併營收則衝上18.9億元，年增率達38.57%。此外，前三季稅後淨利已達2.13億元，年增達316.7%，EPS來到3.44元，大幅優於2024年同期的1.33元，獲利表現亮眼。

國際市場的開拓是大研生醫最大的成長引擎。日本市場在2025年第4季單季營收較第3季大幅成長153.98%。董事長張家銘表示，大研生醫已成功透過日本官網與亞馬遜（Amazon）雙引擎策略打入當地市場，旗艦產品「高濃度魚油」甚至多次供不應求，更榮獲日本亞馬遜「最佳生醫品牌獎」，驗證其品牌力已具備跨國競技實力。為因應日本市場爆發性的訂單，公司已優化供應鏈，預計2月可恢復正常供貨。

展望2026年，大研生醫除了在台灣電商平台與實體通路蟬聯銷售冠軍外，更將啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大數據、AI及大市場併購等策略，並持續深化日本與澳洲的投資布局。在基本面創高與資本市場流動性提升的雙重利多下，大研生醫正從本土保健品牌，持續在海外開疆闢土。