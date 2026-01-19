復盛應用 獲利成長可期

時序跨入2026年，高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）今年受惠主力客戶訂單推升營運穩定，搭配子公司民盛客戶新產品開始出貨，加上去年併購的伯鑫貢獻全年度營收，法人看好整體獲利將恢復成長態勢。

法人表示，復盛應用2025年營收金額為298.44億元，年增5.2%；其中，在高爾夫業務部分（包括高球頭、組桿與高爾夫配件等），受益大環境維持成長趨勢，以及品牌商庫存控制得宜，且有新客戶訂單挹注，全年營收為240.67億元，年增2.2%。

在非高爾夫產業部分，子公司民盛在冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋靴需求恢復成長軌道，2025年營收30.73億元，年增17.8%；其他如航太、球棒等業務，營收為27.04億元，年增22.2%。但受到台幣大幅升值導致毛利率下滑與業外匯兌損失影響，導致復盛應用去年獲利較前年呈現衰退。

展望今年，高爾夫球業務受惠新客戶開始放量，復盛應用今年高爾夫產業營收有高個位數增幅。