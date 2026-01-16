快訊

台美關稅談判 金雞母被奪 矽盾變薄 政府報喜不報憂

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

聽新聞
0:00 / 0:00

基士德去年11月 EPS 0.23元 環宇-0.08元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

基士德-KY（6641）昨（16）日依規定公布2025年11月財務資訊。11月營收1.64億元，年增7.5%，歸屬母公司業主淨利848萬元，年增137.3%，每股純益0.23元，累計最近四季每股純益為0.13元。

基士德去年第3季毛利率回升至33%，轉虧為盈，單季獲利亦優於前年同期。

展望未來，基士德持續推動營運模式轉型，由單一設備商跨入智慧化與長期運維服務。

環宇-KY（4991）因股價波動，昨（16）日依規定公告財務資訊。2025年11月自結歸屬母公司業主淨損900萬元，較前年同期虧損4,900萬元收斂，單月每股淨損0.08元。

環宇去年第3季稅後純益為1,400萬元，每股純益0.13元；累計最近四季歸屬母公司業主淨損9,900萬元，每股虧損0.87元。

延伸閱讀

台肥股東會綠色轉型 停發紀念品

高雄青農盛典22日登場 分享農企成果與轉型歷程

美對台關稅定15% 台東成功鎮鬼頭刀出口漁民憂心

影／暌違20年再登小巨蛋 Rain抵台向粉絲揮手致意

相關新聞

聚陽2025年 EPS 14.65元

聚陽（1477）昨（16）日公告自結2025年第4季及全年營運成果，受訂單結構調整與市場環境影響，第4季及全年營收、獲利...

基士德去年11月 EPS 0.23元 環宇-0.08元

基士德-KY（6641）昨（16）日依規定公布2025年11月財務資訊。11月營收1.64億元，年增7.5%，歸屬母公司...

生醫不讓 AI 專美！藥華藥為何噴量漲停？牽手美時帶動類指連七紅

台股16日在台積電（2330）法說利多加持下盤中狂飆逾600點、突破31,400點整數關卡，生醫族群同步延續第7天漲勢，...

外資青睞成衣族群 調高目標價

外資動向亦為成衣族群增添關注度。美系外資近期調整成衣雙雄評價，調升聚陽投資評等至「加碼（Overweight）」，目標價...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。