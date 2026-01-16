快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台肥股東會綠色轉型 停發紀念品

中央社／ 台北16日電

台肥今天表示，預計2030年溫室氣體排放減量46%，並持續朝2050淨零目標邁進；為積極減緩極端氣候的衝擊，股東會減碳及數位化是長期以來努力的目標，因此自2026年起停發股東會紀念品，成為綠色轉型的具體行動之一。

台肥發布訊息指出，每年因發放股東會紀念品，增加產品生命週期碳足跡逾2000公噸CO₂e（二氧化碳當量），將加劇全球暖化，並惡化氣候變遷風險及衝擊。因應全球綠色浪潮，相信股東期盼的是台肥在環境、社會、公司治理的長期堅持與傑出表現，而非單一實體贈品。

除了紀念品退場之外，台肥說明，將鼓勵股東善加利用電子投票，以更便利的方式參與公司治理。台肥指出，邁向綠色生活，是責無旁貸的企業使命；股東會減碳與數位化，更見證迎向永續的強大決心。

台肥解釋，2024年溫室氣體排放量合計43萬7694公噸CO₂e，各營業據點及生產工廠積極配合政府政策提出De-N₂O（去一氧化二氮）自主減量計畫，使用再生能源與設定節電目標、工場蒸氣廢熱回收等節能減碳方案。

股東會紀念品 台肥

延伸閱讀

【重磅快評】農會總幹事變台肥總座 「勵志」程度不輸吳音寧

台肥董座風波後 今公告「吳音寧婉拒董事」農業部低調不回應

吳音寧婉拒 台肥農業部法人董事異動

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

相關新聞

生醫不讓 AI 專美！藥華藥為何噴量漲停？牽手美時帶動類指連七紅

台股16日在台積電（2330）法說利多加持下盤中狂飆逾600點、突破31,400點整數關卡，生醫族群同步延續第7天漲勢，...

大同重電業務 獲大單

大同（2371）昨（15）日證實，重電業務成功打入全球頂尖AI算力供應鏈，與美國電力設備商GIS共同取得北美電力公司系列...

拓凱總部第1季進駐中科

碳纖維複材大廠拓凱（4536）營運總部，預計第1季進駐中科后里園區，拓凱表示，中科總部已規劃集團新事業發展育成中心，未來...

台境去年12月 EPS 0.14元 兆赫0.12元

台境（8476）因近期股價波動，昨（15）日依證交所要求公布財務資訊。自結2025年12月合併營收1.37億元，年增16...

佳龍去年11月每股虧0.06元

貴金屬回收精煉廠佳龍（9955）因近期股價波動，昨（15）日依證交所要求公布財務資訊。佳龍自結2025年11月營收1.2...

飯店業 第1季營運添柴火

春節四大商機接力，飯店業首季營運衝。飯店業者表示，1月受惠尾牙與農曆年前婚宴需求，2月則有圍爐宴、外賣年菜及春節長假走春...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。