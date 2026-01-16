台肥股東會綠色轉型 停發紀念品

台肥今天表示，預計2030年溫室氣體排放減量46%，並持續朝2050淨零目標邁進；為積極減緩極端氣候的衝擊，股東會減碳及數位化是長期以來努力的目標，因此自2026年起停發股東會紀念品，成為綠色轉型的具體行動之一。

台肥發布訊息指出，每年因發放股東會紀念品，增加產品生命週期碳足跡逾2000公噸CO₂e（二氧化碳當量），將加劇全球暖化，並惡化氣候變遷風險及衝擊。因應全球綠色浪潮，相信股東期盼的是台肥在環境、社會、公司治理的長期堅持與傑出表現，而非單一實體贈品。

除了紀念品退場之外，台肥說明，將鼓勵股東善加利用電子投票，以更便利的方式參與公司治理。台肥指出，邁向綠色生活，是責無旁貸的企業使命；股東會減碳與數位化，更見證迎向永續的強大決心。

台肥解釋，2024年溫室氣體排放量合計43萬7694公噸CO₂e，各營業據點及生產工廠積極配合政府政策提出De-N₂O（去一氧化二氮）自主減量計畫，使用再生能源與設定節電目標、工場蒸氣廢熱回收等節能減碳方案。