聚陽自結2025年每股賺14.65元 終止連7年獲利成長

中央社／ 台北16日電

成衣大廠聚陽今天公布2025年自結財報，受關稅與匯率雙重打擊，聚陽去年全年營收新台幣344.28億元，年減3.08%；稅後純益36.69億元，年減12.04%，每股純益14.65元，終止先前連7年獲利成長，仍保持歷史第3高。

聚陽去年第4季營收79.26億元，年減9.48%，季減10.8%；稅後純益8.81億元，年減9.87%，但季增2.6%，連2季成長，單季每股純益3.52元。

聚陽發言人林恆宇表示，2025年因關稅打亂出貨節奏；另外去年第2季新台幣兌美元大幅升值，也帶來匯率衝擊，聚陽銷售主要收美元，新台幣升值對公司不利。

展望2026年，林恆宇認為今年有世足賽即將登場，加上市場庫存偏低，看好最壞時間已過，今年營運有望倒吃甘蔗。

至於台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅從原本20%調降為15%，林恆宇表示，由於聚陽主要生產基地在海外，台灣稅率調降沒有太大直接影響。

聚陽 新台幣

