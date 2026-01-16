生醫不讓 AI 專美！藥華藥為何噴量漲停？牽手美時帶動類指連七紅

台股16日在台積電（2330）法說利多加持下盤中狂飆逾600點、突破31,400點整數關卡，生醫族群同步延續第7天漲勢，其中藥華藥（6446）、美時（1795）成為盤面最吸睛焦點，資金明顯回流基本面題材股。

藥華藥利多齊發，股價放量直攻漲停587元，改寫近10個月波段新高。公司公布2025年12月營收19.2億元，月增23.84%、年增69.93%，帶動第4季營收48.8億元、全年營收156.3億元同步創歷史新高，全年年增率達60.61%。藥華藥指出，美國、日本銷售團隊擴編效益顯現，2026年營運可望大幅躍進。

關鍵新藥進展亦為股價再添柴火。藥華藥旗下罕見血癌新藥Ropeg（P1101）於北美進行的EXCEED-ET臨床試驗結果正面，不僅在原發性血小板過多症（ET）全族群展現良好療效，於未曾治療患者的次群體分析中更具優勢。公司表示，美國ET藥證申請已進入實質審查，FDA確認SURPASS-ET與EXCEED-ET數據足以支持療效與安全性，最快有望於今年上半年取證，成為第二成長曲線關鍵引擎。

藥華藥強勢表態，也帶動族群擴散。美時同步勁揚逾6%，保瑞（6472）、康霈*（6919）、威健生技（6661）、醣聯（4168）等生醫股齊步走高。美時日前公告，2025年12月合併營收24.42億元、年增67%，主因Alvogen US自12月起併表挹注；全年合併營收達205.01億元、年增10%。公司指出，隨著整合推進，併購綜效將逐步顯現。

除併購題材外，美時新藥布局亦傳捷報。心血管藥物VAZKEPA獲新加坡衛生科學局核准上市，正式進軍東南亞市場。法人看好，美時在亞洲市場維持強勁動能，2026年全面併入Alvogen US後，營運規模與美國布局同步升級，將專注505(b)2新藥與困難學名藥，長線成長動能明確。

在大盤強勢、基本面利多推動下，生醫族群成為資金避風與追逐焦點，後續新藥取證與併購效益，仍將是盤面重要觀察指標。