岱宇持續拓展營運版圖、陸續推出新產品搶市 今年可望重返成長軌道

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）持續拓展營運版圖，除了深耕家用健身市場之外，將營運動心延伸至商用健身器材、復健醫療設備及電動輔助自行車，今年陸續有新產品推出搶市，法人估，岱宇營運谷底已過，今年可望回到成長軌道。

岱宇2025年合併營收61.31億元、年減15%；不過，12月合併營收7.46億元，雖年減20.9%，但月增64.9%，主要受惠於家用健身器材市場傳統銷售旺季，集團旗下自有銷售官網同步推出促銷折扣活動，有效帶動終端銷售動能，推升當月營收表現。

岱宇表示，大眾對健康管理與運動健身意識持續提升，為回應不同族群的運動需求，集團持續深化產品研發能量，並於近期榮獲2026年台灣精品獎肯定，展現集團在產品設計、功能創新與品質表現上的競爭優勢。

展望2026年，岱宇表示，將持續以產品創新與多元布局為核心，深化家用與商用健身器材市場，並同步推進復健醫療與電動輔助自行車等新事業發展，透過完整化產品線、取得國際認證及深化ODM合作，強化整體營運韌性。

其中，在家用健身市場方面，將推出全新家用健身器材產品，持續刺激市場需求並提升成長動能。另外，隨著商用產品線日趨完整，保固政策與售後服務體系持續優化，將有助於集團加速拓展商用新客戶，預期商用營收占比將呈現雙位數穩定成長趨勢。

另外，在復健醫療市場方面，Dyaco Medical全新8.0系列上下肢復健、跑步機及臥式腳踏車等產品，預計上半年可取得歐洲MDR認證並上市銷售，預期國際醫療業務將可持續成長。

電動輔助自行車也持續深化與客戶的ODM合作，擴大代組裝新品牌與新車款布局，整體可望延續雙位數成長動能。

