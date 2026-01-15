和泰三業務 動能轉強

和泰車（2207）在汽車銷售之外擴展移動服務，「和泰聯名卡、和泰Pay與和泰Points」深度串聯集團品牌服務，其中，和泰Pay於集團內的累計刷卡金額高達新台幣1,700億元，成為集團進一步成長的有利後盾。

即使車市因為調降進口車關稅以及貨物稅減徵議題，造成近半年的買氣遲緩，並使得全年車市較前一年明顯衰退，和泰車2025全年合併營收2,765.9億元，仍舊微幅成長0.3%，累計合併營收再次創下同期歷史最高。

但台灣車市規模終究有限，和泰車擴展業務範圍落實「Mobility as a Service （MaaS）」移動服務，除了憑藉數位工具「和泰聯名卡、和泰Pay與和泰Points」深度串聯集團品牌服務，提供從購車、保修、精品及商城選購的數位服務體驗。

截至2025年底，在數位新服務的強勢帶動下，和泰集團會員共累計近400萬，和泰Pay於集團內的累計刷卡金額高達新台幣1,700億元，和泰Points累計發放突破30億點，而MaaS服務品牌的去趣下載數近350萬，yoxi與iRent累計服務趟次更達4,000萬次。