拓凱總部第1季進駐中科

碳纖維複材大廠拓凱（4536）營運總部，預計第1季進駐中科后里園區，拓凱表示，中科總部已規劃集團新事業發展育成中心，未來將全力投入航空內裝板材、無人機及人形機器人等新事業，為營運挹注新成長動能。

拓凱透露，航空內裝板材初期將鎖定貨機的內裝隔間複材板材，並採用可回收的TP熱塑形複材；無人機方面，已和國內無人機大廠接觸，未來將鎖定機身、葉片等複材。

至於人形機器人，拓凱強調不會缺席。目前已出貨醫療用外骨骼機器人給日本客戶，在此基礎上，後續將鎖定人形機器人的膝關節、腰身等複材件。

另外，規劃多時的越南二期新廠預計下半年正式啟動。拓凱表示，越南一期新廠已量產自行車車架及部分航太零件，而二期廠未來除了航太等零件外，也將規劃增加其他新產品生產線。

拓凱去年合併營收92.02億元、年減2.9%；第4季合併營收18.69億元、年減29.6%。展望今年，法人估，第1季合併營收有望站上20億元，較去年第4季回升，但因去年第1季基期較高因素，年減幅恐難避免。