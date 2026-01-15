快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

拓凱總部第1季進駐中科

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）營運總部，預計第1季進駐中科后里園區，拓凱表示，中科總部已規劃集團新事業發展育成中心，未來將全力投入航空內裝板材、無人機及人形機器人等新事業，為營運挹注新成長動能。

拓凱透露，航空內裝板材初期將鎖定貨機的內裝隔間複材板材，並採用可回收的TP熱塑形複材；無人機方面，已和國內無人機大廠接觸，未來將鎖定機身、葉片等複材。

至於人形機器人，拓凱強調不會缺席。目前已出貨醫療用外骨骼機器人給日本客戶，在此基礎上，後續將鎖定人形機器人的膝關節、腰身等複材件。

另外，規劃多時的越南二期新廠預計下半年正式啟動。拓凱表示，越南一期新廠已量產自行車車架及部分航太零件，而二期廠未來除了航太等零件外，也將規劃增加其他新產品生產線。

拓凱去年合併營收92.02億元、年減2.9%；第4季合併營收18.69億元、年減29.6%。展望今年，法人估，第1季合併營收有望站上20億元，較去年第4季回升，但因去年第1季基期較高因素，年減幅恐難避免。

機器人 無人機 營收

延伸閱讀

人形機器人要動了 上銀、和大、宇隆等準備出貨

人形機器人商業化最後一哩路 協力廠「從頭做到腳」大利基

智慧經營／所羅門董事長陳政隆 三大方向 訓練機器人

富田電機1月29日創新板掛牌

相關新聞

大同重電業務 獲大單

大同（2371）昨（15）日證實，重電業務成功打入全球頂尖AI算力供應鏈，與美國電力設備商GIS共同取得北美電力公司系列...

拓凱總部第1季進駐中科

碳纖維複材大廠拓凱（4536）營運總部，預計第1季進駐中科后里園區，拓凱表示，中科總部已規劃集團新事業發展育成中心，未來...

台境去年12月 EPS 0.14元 兆赫0.12元

台境（8476）因近期股價波動，昨（15）日依證交所要求公布財務資訊。自結2025年12月合併營收1.37億元，年增16...

佳龍去年11月每股虧0.06元

貴金屬回收精煉廠佳龍（9955）因近期股價波動，昨（15）日依證交所要求公布財務資訊。佳龍自結2025年11月營收1.2...

飯店業 第1季營運添柴火

春節四大商機接力，飯店業首季營運衝。飯店業者表示，1月受惠尾牙與農曆年前婚宴需求，2月則有圍爐宴、外賣年菜及春節長假走春...

麗清拚接單 瞄準高毛利

麗清（3346）去年第4季電動車品牌穩定拉貨帶動業績，新年度公司採取選擇性接單策略，聚焦具技術門檻與毛利結構較佳的車型與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。