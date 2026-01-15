大同重電業務 獲大單

大同（2371）昨（15）日證實，重電業務成功打入全球頂尖AI算力供應鏈，與美國電力設備商GIS共同取得北美電力公司系列變壓器訂單，間接證實供貨Meta等雲端巨頭實力。旗下大同智能與衛福部台北醫院簽訂綠電採購契約，2025年綠電轉供業務成長近三倍，營運雙喜臨門。

針對北美大單，大同表示不便針對個別客戶表示意見，但近期確實與美國本土電力設備開發商GIS（Grid Infrastructure Solutions）共同取得北美電力公司的系列變壓器訂單，包括345kV電力變壓器。電力公司客戶也服務美國多家重量級AI及數據巨頭。

GIS在美國擁有多項大型AI與綠能電力工程實績，合作夥伴是美國AIDC（AI資料中心）的主要供電來源，大同指出，北美一向是大同重點開發的市場，長期布局北美電力設備領域，與GIS密切合作，對大同在美國發展具有實質效益。

業界分析，全球AI產業面臨變壓器缺貨潮，大型資料中心對電力穩定度要求極高，目前大同345kV級電力變壓器與美式箱型變壓器已取得北美認證，是快速搶占市占率的關鍵。

大同董事長張榮華上任後將重心轉向AI電力，重電事業群目前在手訂單逾200億元。隨海外訂單比重攀升，法人看好與GIS合作，營運將迎來顯著成長動能。

大同智能昨公布與衛福部台北醫院簽訂綠電採購契約，以設置太陽能與採購綠電並行。

公司指出，將在既有收益基礎上持續增長。目前客戶涵蓋金融、化工、半導體及醫療等多元產業。

隨衛福部將永續指標納入醫院評鑑，加上「用電大戶條款」規範，推估全台醫院醫療能源轉型，每年產生約1.2億度綠電需求。大同智能已協助多家院所建置屋頂太陽能系統，落實減碳目標。

展望未來，大同表示，將發揮重電與綠能事業綜效，深耕國內減碳與「光電+儲能」應用，大同智能計畫拓展國際光儲市場，奠定東南亞發展基礎，為集團營運挹注長期動能。