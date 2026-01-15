快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

台境自結去年12月 EPS 0.14元 近6日波段漲幅達49%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

台境*（8476）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，15日依規公布相關財務業務資訊，公告自結去年12月合併營收1.37億元，年增168%；稅前淨利2,800萬元，年增143%；歸屬母公司業主淨利2,200萬元，年增143%，單月每股盈餘為0.14元，較去年同期顯著成長。

台境第3季單季合併營收為2.8億元，年減27%；稅前淨利2,300萬元，年減85%；歸屬母公司業主淨利1,700萬元，年減85%；單季每股盈餘0.10元，年減86%。

台境同時公布最近四季累計財務數據，自2024年第4季至2025年第3季，合計合併營收為11.41億元，稅前淨利2,400萬元，歸屬母公司業主淨利1,500萬元，累計每股盈餘為0.09元。

台境近期股價強勢從低檔反彈，15日開盤即攻上漲停價24.95元，隨後雖一度打開，終場仍收在24.75元，大漲9.03%，成交量擴增至3.7萬張。台境目前已連續6個交易日上漲，累計波段漲幅高達49.10%，且近4個交易日內三度觸及漲停。

營收 漲停

延伸閱讀

AI機殼和機櫃雙大成長的飆股

AI測試介面王者：旺矽

聯強衝半導體商用市場

營邦去年12月EPS 0.84元

相關新聞

台股大盤收黑 金控股逆勢齊揚

台股大盤今天下跌131點，指數收在3萬810點，但是金融類股多數走強，其中以元大證券為主體的元大金控漲勢最為強勁，盤中超...

國土署出手處理土方 可寧衛利多出盡？股價跌停鎖死

為因應土方之亂，內政部國土管理署14日宣布三大對策，包括簡化運送流程、擴增去化土方的處理量能、稽查不當哄抬等，先前因土方...

成衣雙雄迎來春燕 聚陽、儒鴻展望正向

成衣族群三大利基匯聚，包括關稅影響淡化、國際品牌訂單回流，加上北美世足賽題材發酵，成衣雙雄聚陽與儒鴻今年營運動能同步轉強...

外資青睞成衣族群 調高目標價

外資動向亦為成衣族群增添關注度。美系外資近期調整成衣雙雄評價，調升聚陽投資評等至「加碼（Overweight）」，目標價...

可寧衛去年12月 EPS 0.09元

環保大廠可寧衛（8422）昨（14）日公告去年12月歸屬於母公司業主淨利1.03億元，年減42.9%，每股純益0.09元...

三陽汽車搶市 四季接力

三陽（2206）旗下南陽實業2025年汽車累計銷售突破1.9萬輛，市占率達 4.6%，2026年啟動「四季接力、一季一台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。