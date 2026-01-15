台境自結去年12月 EPS 0.14元 近6日波段漲幅達49%
台境*（8476）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，15日依規公布相關財務業務資訊，公告自結去年12月合併營收1.37億元，年增168%；稅前淨利2,800萬元，年增143%；歸屬母公司業主淨利2,200萬元，年增143%，單月每股盈餘為0.14元，較去年同期顯著成長。
台境第3季單季合併營收為2.8億元，年減27%；稅前淨利2,300萬元，年減85%；歸屬母公司業主淨利1,700萬元，年減85%；單季每股盈餘0.10元，年減86%。
台境同時公布最近四季累計財務數據，自2024年第4季至2025年第3季，合計合併營收為11.41億元，稅前淨利2,400萬元，歸屬母公司業主淨利1,500萬元，累計每股盈餘為0.09元。
台境近期股價強勢從低檔反彈，15日開盤即攻上漲停價24.95元，隨後雖一度打開，終場仍收在24.75元，大漲9.03%，成交量擴增至3.7萬張。台境目前已連續6個交易日上漲，累計波段漲幅高達49.10%，且近4個交易日內三度觸及漲停。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言