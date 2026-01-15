三商美邦人壽2025年稅後純益11.8億元、EPS 0.2元

三商美邦人壽（2867）15日公布2025年財報自結數，自結年度稅後純益為11.8億元，每股稅後純益為0.2元。2025年上半年在配合主管機關發布之準備金暫行措施，與額外增提外匯價格變動準備金後，已有效減緩台幣升值之影響；且三商美邦人壽匯率避險策略採取彈性調節避險部位，2025年避險成本較2024年下降53.9億元。總資產達1.66兆元，較2024年底成長2.1%。

三商美邦人壽指出，受惠於AI基礎建設需求旺盛，加以聯準會啟動降息，資金面趨寬鬆，市場氣氛樂觀，有效帶動美股與台股大漲，公司適時調節持股配置，實現部分資本利得，使得權益類資產獲利較2024年增加38.2億元。此外，下半年因台幣兌美元轉為貶值，公司進一步強化外匯價格變動準備金積累，截至2025年底外匯價格變動準備金已達369.6億元，較2024年增加246.8億元，已明顯提升抵禦匯率波動並穩定帳面獲利與淨值的能力。

三商美邦人壽2025年新契約保費收入(FYP)達356.7億元，初年度等價保費(FYPE)為84億元，分別較2024年成長11%與6%，其中投資型商品FYP占率達86%，持續為公司提供業績成長動能。此外，三商美邦人壽2025年利率變動型壽險FYP亦較2024年大幅成長73%，顯見利率變動型商品推廣頗具成效。三商美邦人壽將持續推出各類健康險及傷害險新商品，可望提升整體銷售業績與市場競爭力。

三商美邦人壽新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，並已依規定向主管機關提出經董事會通過之選擇性過渡措施申請報告，面對首年上路的會計新制，三商美邦人壽表示，將著重於優化資本管理結構，落實強化經營韌性與風險調節能力，聚焦投資型商品及積極推廣保障型商品的商品策略，達成穩健接軌的目標。

三商美邦人壽亦將於今年1月23日股東臨時會討論與玉山金控（2884）股份轉換案，未來加入玉山金控後，有了金控資本的挹注，可增加風險胃納，提升投資彈性，增加投資績效，進而設計出更具有競爭力之商品，擴展分銷通路及提升高價值客群觸及率，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的願景穩健前行。