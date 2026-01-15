台股大盤收黑 金控股逆勢齊揚

台股大盤今天下跌131點，指數收在3萬810點，但是金融類股多數走強，其中以元大證券為主體的元大金控漲勢最為強勁，盤中超越先前外資券商所給目標價每股42元，來到42.2元新高價位。

元大金控的2025年全年獲利穩居市場前四強，原本外資券商給的目標價是一年內目標價，但才兩個月的時間元大金已經達陣，元大金今日的收盤價為每股41.85元，仍逼近目標價位。

今日多檔金控股，包括元大金、中信金、華南金、永豐金、合庫金、第一金、富邦金、國泰金股價都上揚，元大金和中信金的漲勢居前2大，而且元大金提前達成外資券商評比的目標價位，受到市場矚目。

法人指出，元大金控是13家金控裡面的唯一證券型金控，今天台股大盤下跌，元大金不但上漲，且上漲的幅度還是全體金控類股最高，一方面反映市場仍對於今年股市量能看好，另一方面也跟元大金控本身的三大優勢有關。

這三大優勢包括：1.元大金旗下泛證券事業群，包括證券、期貨、投信等子公司均為龍頭，不論是台股的經紀業務成交量，或是投信的資產規模，或是期貨的衍商交易都能盡收股市量能擴充之效；2.元大金旗下的元大銀行已有穩定的獲利，足以成為第二個重要的引擎；3.元大金旗下的元大人壽沒有高利保單的負擔，不會為金控帶來增資的壓力。