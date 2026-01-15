國土署出手處理土方 可寧衛利多出盡？股價跌停鎖死

為因應土方之亂，內政部國土管理署14日宣布三大對策，包括簡化運送流程、擴增去化土方的處理量能、稽查不當哄抬等，先前因土方之亂連續大漲的可寧衛*（8422）15日股價重挫，跌停鎖死，跌停排隊買單約10萬張，前兩天股民還排隊等著買，如今排隊等著賣，呈現兩樣情。

國土署宣布的三大對策中，首先是以前處理土方一定要先送去中間的土資場暫放，現在可以在公共工程對公共工程，或可再利用的乾淨砂石土方情況下，直接從工程端送至最終使用地如預拌廠、磚窯廠，減少不必要轉運。

運輸方面，國土書也同意同意小貨車在不超載、符合道路法規前提下，得載運土石方，提升小型工程運輸彈性。

其次，最終去處部分，國土署開出港區量能（台北港、台中港、高雄港等），總量超過7,000萬方，台北港目前可收容北北基及桃竹地區約3,000萬立方公尺土石方；台中港可收容約200萬立方公尺，彰化濱海工業區亦可提供約104萬立方公尺；高雄港現階段可去化約700萬立方公尺。

此外，各地方政府現有大型合法填埋型土資場，仍可收受約1,011萬立方公尺，並預計於今年新增新竹縣一處填埋型土資場，提供約300萬立方公尺量能。

同時，國土署也獲交通部同意，放寬台北港收受土方資格範圍，未來除公共工程外，合法土資場、具公益性的民間工程（如都市更新、社會住宅、重大促參案件），以及出土量達5萬立方公尺以上的民間大型開發案，經地方政府推薦後，皆可進入港區去化。

市場面，外界關切土資場拒收、價格墊高問題，國土署指出，公平會已介入調查，若查獲聯合哄抬價格，將依法開罰。

國土署出手處理土方問題，可寧衛今股價盤中跌停鎖死至46.75元，跌停排隊賣單超過十萬張，成交量自昨日的3萬多張放大至8萬張以上。