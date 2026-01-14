上品法說會／晶圓廠擴廠帶動需求 台灣營收占比放大

晶圓廠設備原料供應商上品（4770）近日表示，隨先進製程推升化學品使用需求，帶動晶圓廠、化學品廠擴廠潮，重要客戶未來兩年需求暢旺，尤其看好台灣需求今年大幅成長，已啟動台灣生產基地擴建計畫，未來台灣營收占比有望放大至六成。

上品近日召開線上法說會，公司表示，據國際半導體產業協會（SEMI）報告，2025年全球矽晶圓出貨量成長5.4%，預期至2027年達到高峰，加上先進製程占比放大，將推升化學品使用需求，也帶動全球化學品廠擴建，將為公司帶來長期成長動能。此外，預計2026年至2028年，全球半導體設備資本支出合計逾3,740億美元，整體成長趨勢樂觀。

在各區域市場中，上品尤其樂觀看待台灣半導體及化學廠擴建需求，未來預期將台灣營收占比拉升至60%；並已於去年第4季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成。上品也表示，中國大陸市場相對競爭，致去年第3季毛利率下滑；未來將以「臺灣六成、中國四成」為目標。

該公司去年全年度營收47.26億元，年減26.81%。公司表示，目前在手訂單38億元，預期八成左右將在今年挹注營收，目前也有多項新案正在洽談階段。

檢視去年第4季各地區營收比重，台灣為47.1%、中國大陸為46.9%，美國則占4.6%。公司表示，目前產品銷售仍以台灣及中國大陸為大宗；至於對美國營收展望，公司表示，因去年的工程款主要部分已完成認列，且今年無大型工程案，美國營收可能縮減；但已有美系晶圓廠在洽談，惟規模尚不確定。公司也坦言，去年第3季認列台灣化學品客戶於美國工程收入，該案毛利率相對不理想，主因為初期成本估算較為不足，未來將吸取過往經驗，調整美國工程定價策略。

此外，法人也關心如特用化學品廠商隨晶圓大廠至美設廠，是否將減少槽車設備需求，上品表示，化學廠在當地設廠，確實可能降低部分槽車需求，但整體而言，化學品廠仍需設備支持，對需求面持審慎樂觀看法。