外資青睞成衣族群 調高目標價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

外資動向亦為成衣族群增添關注度。美系外資近期調整成衣雙雄評價，調升聚陽（1477）投資評等至「加碼（Overweight）」，目標價上看380元；儒鴻則維持「中立（Neutral）」評等，但目標價從390元一舉上修至450元，顯示外資對成衣族群中長期營運動能轉趨正向。

外資分析報告指出，成衣業受惠世足賽相關訂單啟動、品牌端進行庫存回補，加上新客戶逐步到位，主要成衣廠目前訂單能見度已拉長至約半年，上半年需求表現相對穩健。另一方面，隨關稅分攤比重持續下降、新產品陸續推出，以及產能利用率與營運槓桿改善，將成為2026年重要支撐力道。

不過，也有外資維持對聚陽賣出評等，目標價233元。主要是聚陽雖逐步走出2025年的營運震盪期，但2026年仍屬「回穩年」，出貨與毛利改善以修復為主，成長幅度相對溫和，在估值尚未具備明顯吸引力下，維持審慎看法。

該外資指出，聚陽2026年第1季在高比較基期下，出貨量預期年減5%，但受惠於產品組合改善，平均售價會提升。中期則須觀察關稅分擔完全退場後，品牌端拉貨力道是否能全面擴散至各產品線。不過，全年來看，客戶信心隨關稅不確定性緩解而回升，2026年仍是復甦年。

