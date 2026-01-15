成衣雙雄迎來春燕 聚陽、儒鴻展望正向

成衣族群三大利基匯聚，包括關稅影響淡化、國際品牌訂單回流，加上北美世足賽題材發酵，成衣雙雄聚陽（1477）與儒鴻今年營運動能同步轉強，今年開局就同步迎來春燕。

業內認為，成衣族群2026年走出關稅、匯率逆風，紡織股王儒鴻、股后聚陽迎來營運轉機，而隨著品牌端提前拉貨、庫存去化進度優於預期，帶動訂單能見度提升，成衣產業整體對2026年展望轉趨正向。

成衣業去年歷經庫存調整、關稅與匯率等多重干擾，品牌端採購策略趨於保守，但隨主要市場庫存水位回到健康區間，訂單逐步回流供應鏈。業界觀察，北美中高收入族群消費力道相對穩定，通勤與外出型服飾需求回溫，加上大型運動賽事題材加持，帶動品牌提前布局相關產品線，成為此波回溫的重要推力。

聚陽表示，今年首季仍屬相對淡季，但自第2季起關稅分擔將全面結束，並搭配世足相關訂單自3月起陸續出貨，將帶動出貨量、售價與毛利結構同步改善，營運動能可望明顯優於首季。

在接單策略上，公司持續優化產品組合、挑選毛利較佳訂單，有助墊高平均售價並推升獲利表現。聚陽平均售價已自去年底開始回升，幅度約達3%，除反映報價調整外，也來自產品結構改善效益。

儒鴻則持續調整客戶結構與產能布局，透過培育新潛力客戶，也藉由協力廠擴充產能，強化接單彈性。該公司指出，2026年上半年訂單能見度清晰，營收動能可望逐季走強，世足相關訂單預期自第1季底起進入出貨高峰，成為推升第2季營運的重要動能。

在接單方面，儒鴻指出，隨市況轉趨明朗，目前訂單能見度已達7月。在產能策略上，公司今年將持續透過協力廠擴充產能，以因應市場需求擴大，並提升整體接單彈性。

成衣產業此波回溫非短線反彈，而是結構性修復後的持續復甦。隨關稅對毛利率影響淡化、品牌端庫存與拉貨節奏趨於正常，加上供應鏈在產地配置、產品開發與反應速度上的競爭力提升，有助支撐後續成長動能。