三陽汽車搶市 四季接力

三陽（2206）旗下南陽實業2025年汽車累計銷售突破1.9萬輛，市占率達 4.6%，2026年啟動「四季接力、一季一台新車」產品攻勢持續搶市，其中商用車主力車款PORTER II連五年蟬聯總重3.5噸級貨車銷售冠軍，年均銷售約 4,500輛，更成南陽重點戰績。

現代汽車台灣總代理南陽實業全力固守3.5噸級貨車市場，昨（14）日宣布2026年式 PORTER II 全車系正式導入，現代汽車將持續強化商用產品陣容與售後支援，讓PORTER II柴油小霸王不僅是台灣貨運與工務市場的銷售冠軍。

展望2026年，南陽實業將以「創新設計、新能源、駕馭體驗」為年度行銷主軸，啟動「四季接力、一季一台新車」產品攻勢。

第1季由純電都會新星INSTER率先登場，以 Pixels 設計、最長465 km續航與V2L等實用機能，帶動首波300輛優惠預接單熱度。