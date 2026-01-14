東陽2025年EPS 6.43元

汽車零組件大廠東陽（1319）昨（14）日公布2025年自結獲利數字，交出稅前盈餘47.92億元、每股稅前盈餘7.87元，每股純益6.43元的佳績，即使去年產業遭遇關稅、匯率等逆風，東陽去年每股獲利仍寫下歷史次高紀錄。

東陽表示，將持續擴大產能規模，預估在三到五年之間，產能規模更將大躍升，使競爭力再上層樓。東陽昨日公布2025年12月自結合併稅前盈餘5.5億元，較去年同期5.35億元成長3%，連六個月呈現月增走勢，更寫下九個月以來新高紀錄，若排除兩期匯兌影響，年成長幅度達10%。

東陽2025全年自結合併稅前盈餘47.92億元，自結合併稅後純益39.04億元、年減10.8%，EPS 6.43元，仍寫下史上次高紀錄。

東陽在2024年稅前盈餘55.3億元，稅後純益43.77億元，EPS 7.4元創下歷史新高後，原本期待2025再創新高，但受到美國關稅和台幣匯率衝擊影響，第2季遭遇亂流，即使如此下半年營收獲利持續提升，整體獲利表現突出，主要關鍵在拉開和競爭對手的差距，使得產業雖然受到衝擊，但東陽仍然能夠維持足夠的競爭力。

東陽表示，自2025年4月起，東陽在232條款25%及原關稅2.5%疊加後，銷美關稅高達27.5%，而日、韓、歐則僅15%，對企業經營是一大衝擊和考驗。但東陽在關稅及匯率等外在環境劇烈變動下，仍能繳出漂亮成績單。

東陽集團總裁吳永祥表示，東陽在持續整理整頓下，展現出東陽高度核心競爭力，及穩健且具永續性的經營韌性。

