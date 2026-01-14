上品擴建台灣生產基地
晶圓廠設備原料供應商上品（4770）表示，隨先進製程推升化學品使用需求，帶動晶圓廠、化學品廠擴廠潮，重要客戶未來兩年需求暢旺，尤其看好台灣需求今年大幅成長，已啟動台灣生產基地擴建計畫，未來台灣營收占比有望放大至六成。
上品表示，據國際半導體產業協會（SEMI）報告，2025年全球矽晶圓出貨量成長5.4%，預期至2027年達到高峰，加上先進製程占比放大，將推升化學品使用需求，也帶動全球化學品廠擴建，將為公司帶來長期成長動能。預計2026至2028年，全球半導體設備資本支出合計逾3,740億美元。
上品樂觀看待台灣半導體及化學廠擴建需求，未來預期將台灣營收占比拉升至60%；於上季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成。
