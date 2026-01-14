上品擴建台灣生產基地

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

晶圓廠設備原料供應商上品（4770）表示，隨先進製程推升化學品使用需求，帶動晶圓廠、化學品廠擴廠潮，重要客戶未來兩年需求暢旺，尤其看好台灣需求今年大幅成長，已啟動台灣生產基地擴建計畫，未來台灣營收占比有望放大至六成。

上品表示，據國際半導體產業協會（SEMI）報告，2025年全球矽晶圓出貨量成長5.4%，預期至2027年達到高峰，加上先進製程占比放大，將推升化學品使用需求，也帶動全球化學品廠擴建，將為公司帶來長期成長動能。預計2026至2028年，全球半導體設備資本支出合計逾3,740億美元。

上品樂觀看待台灣半導體及化學廠擴建需求，未來預期將台灣營收占比拉升至60%；於上季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成。

晶圓廠 半導體

成衣雙雄迎來春燕 聚陽、儒鴻展望正向

成衣族群三大利基匯聚，包括關稅影響淡化、國際品牌訂單回流，加上北美世足賽題材發酵，成衣雙雄聚陽與儒鴻今年營運動能同步轉強...

外資青睞成衣族群 調高目標價

外資動向亦為成衣族群增添關注度。美系外資近期調整成衣雙雄評價，調升聚陽投資評等至「加碼（Overweight）」，目標價...

可寧衛去年12月 EPS 0.09元

環保大廠可寧衛（8422）昨（14）日公告去年12月歸屬於母公司業主淨利1.03億元，年減42.9%，每股純益0.09元...

三陽汽車搶市 四季接力

三陽（2206）旗下南陽實業2025年汽車累計銷售突破1.9萬輛，市占率達 4.6%，2026年啟動「四季接力、一季一台...

東陽2025年EPS 6.43元

汽車零組件大廠東陽（1319）昨（14）日公布2025年自結獲利數字，交出稅前盈餘47.92億元、每股稅前盈餘7.87元...

東鋼第1季營運展現韌性

東鋼（2006）通知用戶，1月下半月H型鋼基價維持平盤。受惠重點策略穩健踏實，客戶基礎紮實，法人預期東鋼今年第1季產銷營...

