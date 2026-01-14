東鋼第1季營運展現韌性

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

東鋼（2006）通知用戶，1月下半月H型鋼基價維持平盤。受惠重點策略穩健踏實，客戶基礎紮實，法人預期東鋼今年第1季產銷營運將展現韌性，隨著土方問題有解，建築用鋼景氣復甦，將為營運加分。

法人分析指出，東鋼在國內鋼筋市場市占率有一定基礎，尤其直接用戶占比高，買家基礎穩定，今年首季出貨可能出現調節，但不至於急凍式下滑，加上公司重視價格秩序與毛利穩定，而非用量換價，產銷更穩健。

法人表示，東鋼越南廠將是重要利基突破點。由於越南建築用鋼年需求量長期呈現成長趨勢，2021年至2024年越南鋼筋可落在900萬公噸區間，東鋼越南廠的軋鋼線生產與銷售量接近，顯示去化能力穩定，越南市場可望成淡季中的平衡器。

另方面，電爐鋼關鍵成本來自廢鋼，今年首季廢鋼並未出現急漲條件，有利於東鋼維持合理毛利區間，加上東鋼可隨接單調整產量，成淡季維持獲利結構優勢。

東鋼 越南 市場

