總金額4.08億！大立光再買回168張庫藏股 達成率46.5%

中央社／ 台北14日電
圖為大立光。聯合報系資料照
圖為大立光。聯合報系資料照

光學元件廠大立光去年12月宣布實施庫藏股，近期陸續買回，今天再公告買回168張自家股票，總金額新台幣4.08億元，平均每股買回價格2428.76元；截至今天已買回1242張自家股票，庫藏股達成率約46.5%。

大立光宣布實施庫藏股前，去年12月19日股價收在2060元，若換算2025年每股盈餘的本益比僅12.92倍；近期股價受到庫藏股激勵，一度攀升至2660元，今天股價震盪收黑，終場收2425元，下跌5元，跌幅0.21%。

大立光董事會先前決議，預計至今年2月11日前，買回2670張自家公司股票，庫藏股金額上限高達1796億元，為台股史上最高價庫藏股護盤上限，但執行率仍待觀察。

大立光董事長林恩平8日出席法人說明會坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不該是最差的」，因此決定買回自家股票。

庫藏股 大立光

