中華資安自結2025年每股賺逾一股本 營收獲利連八年同創新高

資安業者陸續公布營運，中華資安（7765）14公布2025年全年自結損益，全年累計營收達20.45億元，年增3.6%，稅後淨利4.37億元，年成長15%，自結每股純益11.47元，自公司成立以來營收與獲利連續八年創新高。

中華資安先前公布去年12月營收2.52億元，月增41.5%，年減28.2%。推估去年第4季營收約5.76億元，季增17.5%，年減12%。

中華資安表示，2025年營收成長動能主要來自資安監控應變與檢測等資安專業服務，以及上網資安服務持續成長。以資安專業服務而言，2025年資安監控應變、紅隊演練、OT資安、無人機資安等業務持續成長，並推出多項AI資安以及雲端資安專業服務，例如「AI應用系統安全檢測」服務，針對生成式AI、聊天機器人、決策型AI等系統進行安全檢測與評估，協助企業打造值得信賴的AI應用，有海外金融客戶與高科技業成功案例。

此外，雲端資安健診、雲端SOC服務的推出也驅動了新的成長機會，推升資安專業服務雙位數以上成長率。上網資安服務在消客與企客的客戶數亦持續成長，無論WAF、DDoS、企業防駭守門員等資安服務均穩健成長，推升上網資安服務營收呈現14%的年成長率。