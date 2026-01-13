這檔傳產股跨足AI液冷領域有成 股價攀波段高峰

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

華新（1605）13日股價由於受惠該公司冷精棒在中國大陸市場液冷快接頭相關應用市占率已逾50%的利多激勵，吸引市場買盤大舉簇擁，拉升股價盤中由黑翻紅，終場大漲近半根停板，收41.5元，攀波段高峰。

法人指出，華新冷精棒產品原本就是全球供應鏈第一。看準AI伺服器散熱升規至液冷的趨勢，該公司與國內外相關快接頭模組大廠合作，帶動目前AI伺服器相關應用占冷精棒整體銷貨約10%，未來還將持續拉升。

而在本業不鏽鋼領域，隨印尼宣布削減2026年採礦配額34%，加上淡水河谷暫停部分開採，導致供應預期驟減，激勵國際鎳價自去年中下旬起強勢翻揚，區間一度反彈超過三成。

隨鎳價強彈，國內不鏽鋼廠日前紛紛調漲不鏽鋼品售價，其中華新最新盤價也順勢調漲300系不鏽鋼每噸4,000元。

法人認為，華新內外皆美，更華麗轉身從大宗不鏽鋼產品轉向精密高階應用，提升毛利率結構，成功抓住AI液冷浪潮趨勢，後市展望看俏，因而吸引市場買盤積極鎖碼，拉升股價不斷走高，成為市場吸金焦點。

市場 AI

