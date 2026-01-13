聯友營收／2025年14.05億元創新高 受惠鎢、鈷價格持續攀升

稀有金屬鎢、鈷循環再製廠商聯友金屬-創（7610）公布2025年第4季營收為5.16億元，創單季新高紀錄，且較第3季與前一年同期成長40%及208%；2025年全年合併營收為14.05億元，創歷年新高紀錄，且較前一年度成長28%。

聯友金屬2025年合併營收亮眼，主要在於鎢酸鈉平均出貨價年增率超過57%。根據國際金屬市場研究分析，2025年全球鎢金屬市場呈現強勢走升態勢，價格屢創新高，主要來自供給收縮、需求擴張與地緣政治影響三大面向，形成明顯的結構性漲勢。

其中，在供給端方面，佔全球供給80%以上之生產國中國大陸於2025年縮減鎢礦開採配額，全年減少6.48%，加上礦山品位下降、環保審查趨嚴，以致整體供給持續受限。

在需求端方面，因新能源、半導體與軍工產業快速成長帶動需求明顯擴張，而鎢金屬產品在軍工，航太、半導體、電動車、與高效能電池等關鍵材料的應用快速增加，進一步推動國際鎢金屬報價上揚。此外，因地緣政治緊張與出口管制亦使國際市場提前備貨，亦帶動投資與備貨需求升溫。

另一方面，在鈷金屬市場報價強勁帶動下，聯友2025年第2季所推出的電池級硫酸鈷出貨價持續攀升。2025年國際鈷金屬市場價格因供應端受阻而出現強勁反彈，全世界鈷金屬最大產地-剛果自2025年10月起實施出口總量限制，使全球鈷金屬供應大幅減少30%以上，推升鈷金屬價格大漲。

在需求端，電動車與電池產業對鈷的需求具高韌性，加上航太與超合金用途穩定成長，使市場對未來供應偏緊的預期升溫，在供需雙重推動下，2025年鈷相關產品價格均呈現明顯反彈走勢。

聯友金屬長期深耕鎢、鈷金屬循環回收技術，具備從廢料前處理、化學提純到金屬轉換的完整技術鏈。其中，公司在回收再製鎢酸鈉領域的產量已位居全球第一，未來除持續擴大處理能量外並將產品往下游高值化發展，以因應國際大廠對責任礦產（RMI）供應鏈的需求。

聯友金屬子公司聯友能源已於2025年12月完成終端產品鈷粉驗證，並陸續針對客戶送樣及及完成客戶端認證，預期2026年第2季開始出貨並貢獻營收。

聯友金屬對2026年展望持樂觀審慎態度，主要由於鎢、鈷金屬產品在電動車、航太、軍工、半導體與高端製造領域的需求將持續成長。全球供應鏈重組與責任礦產要求提高，使具備回收技術與合規供應能力的企業更具競爭優勢。因應全球客戶需求成長，公司已啟動中長期產能擴張計畫，並選定於屏東科技產業園區建置新廠，鎢粉及碳化鎢產品預計於2027年第4季正式投產。公司並將持續深化高值化產品的技術研發、擴大產能布局，並強化與國際大廠的合作關係，掌握全球戰略金屬市場的長期成長機會。