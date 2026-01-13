惜售！可寧衛再衝漲停 市價排隊買單逾十萬張

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
可寧衛公司。截自官網。
可寧衛*（8422）因土方之亂成為市場焦點，13日股價直接跳空漲停至47.2元，再刷分拆後新高。今日成交量再縮至兩萬張左右，但漲停市價排隊買單超過11萬張，市場熱度驚人。其他綠能環保股台境*（8476）、基士德-KY（6641）、裕山（7715）也同步攻至漲停板。

國土署在今年元旦起實施土石方全流向管理新制，要求土石方清運車輛必須安裝衛星定位系統，每個進出點以電子聯單申報，追蹤土方流向。近日業內人士指出，目前只剩可寧衛一間可以處理土石方，找不到其他合法處理廠。消息人士透露，因土方去化困難，報價頻頻上漲，下游承包廠商清運成本大增，市場傳出，業主對承包商的經費直接提高三成，避免承包商虧本。

對此，可寧衛表示，不便回應特定法規對市場供需變動的議題。

法人指出，隨著管理新制上路，市場對合規處理終點的要求顯著提升，具有高度技術門檻與特許執照的環保業者，展現較強的報價防禦力，是近期股價獲得資金追捧的背景因素之一。

除了可寧衛連拉兩根漲停板，裕山、台境也連續攻漲停。裕山主要從事土壤及地下水汙染場址整治（土水整治）業務，為屏東地區第一家取得公共工程委員會核發之環境工程技術顧問公司，致力發展於土壤及地下水領域，已成功完成多處污染場址之整治。

裕山去年全年營收12.39億元，年減27.76%；去年前三季累計每股純益2.5元。

台境先前指出，因高雄煉油廠專案合約調整，2025年上半年營收較去年同期減少，但下半年追加工項談判與新案陸續銜接，預期下半年營收將優於上半年，2026年營運展望審慎樂觀。台南中科院案將在第4季認列，目前亦有配合軍方爭取檢測案件，初期金額雖小，但若檢測出汙染，後續將有機會競標更大的汙染整治工程案。

台境去年全年營收12.11億元，年減20.3%；去年前三季累計每股純益0.46元。

市場 漲停

