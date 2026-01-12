慶豐富營收／2025年49.4億元 窗簾事業逆勢成長、全渠道綜效優化結構

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布2025年12月合併營收4.15億元，月減10.4%、年減8.7%；累計全年合併營收49.4億元，年減8.4%。展望2026年，慶豐富持續發展「全渠道」通路客戶，同時推出智能化產品，營運有望重返成長軌道。

慶豐富指出，儘管12月及全年營收表現，因家紡事業受主要客戶下單放緩影響，然而集團核心窗簾事業仍展現良好成長，2025年全年窗簾事業銷售以美元計仍年增2.3%，整體窗簾事業客戶組合與接單結構更趨優質化，也為長期營運奠定良好基礎。

慶豐富表示，窗簾事業營運動能保持向上態勢，主要受惠線上電商通路客戶貢獻持續放大，帶動2025年全年線上電商通路客戶銷售年增46.2%。

另一方面，慶豐富在建築師、建商的專業市場拓展成效逐步展現，不僅進一步擴大窗簾事業營收規模，也有效分散單一通路波動風險，挹注2025年整體窗簾事業營收比重達16.8%，較2024年同期的7.8%明顯增加。

根據美國商務部普查局最新統計資料，截至2025年第3季，電商零售額占整體零售銷售比重增加至16.4%，觀察過去五年來，電子商務銷售額占比持續攀升，顯示消費行為朝線上通路轉移。

慶豐富也看好此趨勢，持續深化線上電商通路客戶服務，並透過B2B2C商業模式轉型，將傳統製造優勢延伸至市場數據端，得以精準捕捉電商滲透率提升所帶來的營運商機。

此外，慶豐富擁有台灣、中國大陸、越南與美國等多元生產基地，其中越南廠已正式承接歐美市場主要出貨任務，可有效分散生產風險並提升關稅政策因應彈性。

加上慶豐富近期已完成美國亞特蘭大據點的產能擴增，將有助於提升美東與美南地區的出貨效率，創造更為有利市場競爭力。

展望未來營運，慶豐富仍秉持「全渠道」通路客戶發展，藉以發揮多元渠道、多元產品、多元市場的三大核心戰略，同時推動窗簾產品向智能化、電動化、環保化升級開發，提高競爭門檻，以期創造未來營運良好成長動能。

再奪電信單月每股獲利王 台灣大哥大12月自結EPS 0.43元

台灣大（3045）公布營運表現，2025年12月每股純益0.43元，超越中華電信（2412）的0.35元，拿下電信族群單...

泓德能源去年12月營收月增103.9% 擴大全球布局迎接海外元年

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）公布2025年12月合併營收，12月單月營收達新台幣16.36億元，較上月成長103...

熙特爾去年12月營收創新高 單月超越前11月累計數

台灣新創企業熙特爾新能源（7740）今（12）日公告，2025年12月合併營收達新台幣25.48億元，月增率約685.7...

華航營收／2025年全年2,090億元 同創單季、全年雙高峰

華航（2610）12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%，第4季合併營收541.6...

八方雲集營收／2025年全年88億元 單月、單季、全年全面創歷史新高

八方雲集（2753）12日公告去年12月合併營收7.69億元，年成長3.62%，連續三個月營收刷新歷史紀錄，創下單月歷史...

台新新光金2025年賺373億元創歷史新高 EPS達1.91元

台新新光金控（2887）12日公布2025年12月自結稅後純益約34.6億元，累積稅後純益373.6億元，每股稅後純益(...

